Украина получит более $1 миллиарда от Всемирного банка: на что пойдут деньги

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что с помощью этих денег правительство сможет не только провести необходимые реформы, но и профинансировать социальную сферу.

Спустя несколько дней после того, как Европейский Союз перечислил Украине 1,5 миллиарда евро в рамках бюджетной помощи стали известно, что наша страна получит еще один транш, но уже от Всемирного банка. Сумма помощи составит более 1 миллиарда долларов, сообщил 27 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодня принимаем решение, которое позволит привлечь 1,2 млрд долларов от группы Всемирного банка (МБРР) в поддержку социальной сферы", — сказано в его сообщении.

Он рассказал, что деньги Всемирный банк выделяет под гарантии японского правительства. Полученные средства Украина направит на социальную защиту семей и детей, на социальную защиту людей с инвалидностью и профинансирует другие важные социальные программы.

Транш от Европейского Союза: куда Украина потратит 1,5 миллиарда евро

Это уже девятый транш в рамках макрофинансовой помощи Евросоюза для Украины в течение 2023 года. До этого средства перечисляли в сентябре, и в период с апреля по август. А первая финансовая помощь была предоставлена в начале этого года.

Кабинет министров планирует, что до конца 2023-го года европейские партнеры предоставят Украине еще два транша. Но все зависит от того, как Украина будет выполнять условия структурной политики, которые были согласованы с ЕС.

К слову, 1,5 миллиарда евро, которые поступили в бюджет в октябре, Украина направит на обеспечение социальной инфраструктуры. Также эти средства помогут правительству провести реформы в рамках подготовки к членству в ЕС.

Тем временем 27 октября стало известно, что Венгрия и Словакия выступают против создания специального Украинского фонда в 50 миллиардов евро. Так, премьеры этих двух стран во время саммита лидеров Европейского Союза в Брюсселе заявили, что не поддерживают политику ЕС в отношении Украины.

Например, глава венгерского правительства Виктор Орбан говорит, что хочет услышать "серьезно обоснованное предложения" для того, чтобы предоставлять Украине финансовую поддержку. А новоизбранный премьер Словакии Роберт Фицо поддержал своего коллегу из Венгрии намекнув, что в Украине существует коррупция.

Напомним, ранее в Министерстве финансов показатели, как финансировался бюджет в 2023 году. Так, самым большим источником финансирования остается макрофинансовая помощь от Европейского Союза. Также Фокус рассказывал, когда уровень доходов нашей страны вернется на довоенные показатели.