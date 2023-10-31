"Вредит всем": Украина инициировала встречу с Польшей и ЕС относительно угрозы перекрытия границы

Украина благодарна польскому народу за стабильную и постоянную поддержку в условиях полномасштабной войны, которую развязала Россия.

Украина инициировала встречу с Польшей и Еврокомиссией для обсуждения вероятных угроз перекрытия границы. Подробности сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Мероприятие касается выполнения договоров относительно пропускной способности украинско-польских пунктов пропуска. Сергей Деркач, заместитель руководителя ведомства, отметил, что блокирование и забастовки не дают возможность для стабильного экономического сотрудничества как украинским, так и польским перевозчикам.

"Наша позиция заключается в том, что такие забастовки и блокировки вредят всем", — пояснил он.

Чиновник отметил, что Украина благодарна польскому народу за стабильную и постоянную поддержку в условиях полномасштабной войны, которую развязала Россия. Деркач обратил внимание на то, что наше государство готово к соответствующему диалогу, который поможет равноценно представить интересы перевозчиков обеих стран.

Встреча с Директоратом Еврокомиссии (DG MOVE) состоится 31 октября. Ключевая цель — наработка совместных решений, которые способны помочь увеличить пропускную способность и обеспечить стабильную деятельность границы между государствами.

Напомним, Литва и соседние страны согласуют алгоритм по закрытию границы с Беларусью. Руководитель Министерства внутренних дел Агне Билотайте отметила, что сотрудничество демократических государств региона усилит противодействие враждебным странам. Чиновница сообщила, что следует реализовать меры вместе с другими учреждениями в регионе.

Также Румыния установила систему противодействия БПЛА на границе с Украиной. Президент страны Клаус Йоханнис признался, что войска были неспособны фиксировать дроны на высоте более полукилометра.