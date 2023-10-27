"Серьезный сигнал": Литва и соседние страны согласуют алгоритм по закрытию границы с Беларусью

Руководитель Министерства внутренних дел Агне Билотайте отметила, что сотрудничество демократических государств региона усилит противодействие враждебным странам.

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Литва, Латвия и Польша намерены организовать и провести совместные учения, чтобы оценить показатели эффективности совместных алгоритмов по закрытию границы с Беларусью. Об этом на пресс-конференции заявила руководитель Министерства внутренних дел Агне Билотайте, сообщает Delfi.

Она подчеркнула необходимость реализовать меры вместе с другими учреждениями в регионе. Это предусмотрено, и государства планируют предпринять соответствующие действия. Критерии уже разработаны.

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Билотайте отметила, что сотрудничество демократических государств региона является "серьезным сигналом" враждебным государствам. Состоится проверка всех государственных институтов, которые связаны с этим процессом.

"Это очень серьезный сигнал, прежде всего, для Беларуси", — пояснила она.

При наличии одного из определенных критериев, состоится оперативный обмен информацией. На межправительственном уровне впоследствии примут решение. Участники обсуждений договорились ввести реагирование на возможные угрозы на границе.

Закрытие границы с Беларусью — инициатива Литвы и Польши

Заместитель главы МВД Литвы Арнольдаса Абрамавичюса, в июле заявил, что 1200 наемников ЧВК "Вагнер" тренируются в Беларуси. Чиновник сказал в интервью журналистам, что эти обсуждения вполне реальны, и что возможность закрытия границы существует. Он отметил, что в приграничном населенном пункте с представителями правительства Польши провели встречу, чтобы дать оценку текущему положению. Участники мероприятия не исключили закрытия границы.

Напомним, в августе президент Беларуси Александр Лукашенко эмоционально высказался о "глупых" требованиях соседей. Польша, Латвия, Литва и Эстония, по мнению белорусского лидера, "необоснованно" требуют вывода бойцов ЧВК "Вагнер". Александр Лукашенко убежден, что его попытки восстановить со странами хорошие отношения — невзаимные.