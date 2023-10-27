"Серьезный сигнал": Литва и соседние страны согласуют алгоритм по закрытию границы с Беларусью
Руководитель Министерства внутренних дел Агне Билотайте отметила, что сотрудничество демократических государств региона усилит противодействие враждебным странам.
Литва, Латвия и Польша намерены организовать и провести совместные учения, чтобы оценить показатели эффективности совместных алгоритмов по закрытию границы с Беларусью. Об этом на пресс-конференции заявила руководитель Министерства внутренних дел Агне Билотайте, сообщает Delfi.
Она подчеркнула необходимость реализовать меры вместе с другими учреждениями в регионе. Это предусмотрено, и государства планируют предпринять соответствующие действия. Критерии уже разработаны.Важно
Билотайте отметила, что сотрудничество демократических государств региона является "серьезным сигналом" враждебным государствам. Состоится проверка всех государственных институтов, которые связаны с этим процессом.
"Это очень серьезный сигнал, прежде всего, для Беларуси", — пояснила она.
При наличии одного из определенных критериев, состоится оперативный обмен информацией. На межправительственном уровне впоследствии примут решение. Участники обсуждений договорились ввести реагирование на возможные угрозы на границе.
Закрытие границы с Беларусью — инициатива Литвы и Польши
Заместитель главы МВД Литвы Арнольдаса Абрамавичюса, в июле заявил, что 1200 наемников ЧВК "Вагнер" тренируются в Беларуси. Чиновник сказал в интервью журналистам, что эти обсуждения вполне реальны, и что возможность закрытия границы существует. Он отметил, что в приграничном населенном пункте с представителями правительства Польши провели встречу, чтобы дать оценку текущему положению. Участники мероприятия не исключили закрытия границы.
Напомним, в августе президент Беларуси Александр Лукашенко эмоционально высказался о "глупых" требованиях соседей. Польша, Латвия, Литва и Эстония, по мнению белорусского лидера, "необоснованно" требуют вывода бойцов ЧВК "Вагнер". Александр Лукашенко убежден, что его попытки восстановить со странами хорошие отношения — невзаимные.