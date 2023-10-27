"Серйозний сигнал": Литва та сусідні країни узгодять алгоритм щодо закриття кордону з Білоруссю

Керівниця Міністерства внутрішніх Агне Білотайте наголосила, що співпраця демократичних держав регіону посилить протидію ворожим країнам.

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Литва, Латвія та Польща мають намір організувати та провести спільні навчання, щоб оцінити показники ефективності спільних алгоритмів щодо закриття кордону з Білоруссю. Про це на пресконференції заявила керівниця Міністерства внутрішніх справ Агне Білотайте, повідомляє Delfi.

Вона наголосила на необхідності реалізувати заходи разом із іншими установами в регіоні. Це передбачено, і держави планують зробити відповідні дії. Критерії вже розроблено.

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Білотайте наголосила, що співпраця демократичних держав регіону є "серйозним сигналом" ворожим державам. Відбудеться перевірка усіх державних інституцій, які пов'язані з цим процесом.

"Це дуже серйозний сигнал, насамперед, для Білорусі", – пояснила вона.

За наявності одного з певних критеріїв, відбудеться оперативний обмін інформацією. На міжурядовому рівні згодом ухвалять рішення. Учасники обговорень домовилися запровадити реагування на можливі загрози на кордоні.

Закриття кордону з Білоруссю – ініціатива Литви та Польщі

Заступник голови МВС Литви Арнольдаса Абрамавічюса, у липні заявив, що 1200 найманців ПВК "Вагнер" тренуються в Білорусі. Посадовець сказав в інтерв'ю журналістам, що ці обговорення цілком реальні, і що можливість закриття кордону існує. Він зазначив, що в прикордонному населеному пункті з представниками уряду Польщі провели зустріч, щоб дати оцінку поточному становищу. Учасники заходу не виключили закриття кордону.

Нагадаємо, у серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко емоційно висловився про "дурні" вимоги сусідів. Польща, Латвія, Литва та Естонія, на думку білоруського лідера, "необґрунтовано" вимагають виведення бійців ПВК "Вагнер". Олександр Лукашенко переконаний, що його спроби відновити з країнами гарні відносини — невзаємні.