Пенсии-2023: какие выплаты получат украинцы в ноябре

Если пенсионер в Украине уже получает пенсию 2400 гривен, то ему могут доплатить 600 гривен.

Пенсия 2023 года в Украине предусматривает дополнительные выплаты по 2093 грн людям из числа ВПЛ, в пенсионных делах которых учитываются невыплаченные средства за прошлые периоды. Об этом сообщает NV.

Пенсии в ноябре дополнительно получат и те, кто находятся в прифронтовой зоне. ООН также предоставит надбавку украинцам, но нужно соответствовать определенным критериям.

Размер дополнительной денежной помощи в Украине определяется как разница между пенсионной выплатой 3000 грн, но не может быть менее 100 грн. Если пенсионер уже получает пенсию 2400 гривен, то ему доплатят 600 гривен. Соответствующая помощь будет предоставляться до конца 2023 года.

Пенсии в Украине в ноябре повышать не планируют. Для большинства украинцев размер выплат не изменится, кроме пенсионеров, достигших определенного возраста. Это касается тех пенсионеров, которым в октябре исполнится 70, 75 или 80 лет.

Украинские граждане, которым исполнилось 80 лет и более, получат доплату к пенсии в размере 570 грн. По 456 грн получат пенсионеры в возрасте 75-80 лет. Для людей в возрасте 70-75 лет предусмотрены выплаты по 300 грн.

Минимальная пенсия в ноябре — 2093 грн. Такой она останется до конца 2023-го.

Напомним, 31 октября стало известно, что некоторым украинцам доступны пенсии в почти 11 тысяч гривен. Размер пенсий по инвалидности не зафиксирован и зависит сразу от нескольких параметров. Граждане, которые частично или полностью теряют здоровье, могут рассчитывать на статус нетрудоспособных.