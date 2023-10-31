Некоторым украинцам доступны пенсии в почти 11 тысяч гривен: как оформить выплаты

Размер пенсий по инвалидности не зафиксирован и зависит сразу от нескольких параметров. Поэтому украинцы могут получать как чуть более 2 тысяч гривен, так и почти 11 тысяч.

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В Украине граждане, которые частично или полностью теряют здоровье, могут рассчитывать на статус нетрудоспособных (ограниченно трудоспособных) и оформить соответствующие выплаты. Такая возможность есть и у пенсионеров, поскольку назначения выплат не привязано к сроку получения инвалидности. Таким людям государство выплачивает от двух до десяти тысяч гривен, сказано на сайте Министерства социальной политики.

Гражданам с инвалидностью II группы выплачивают 90% от пенсии по возрасту

2 100 гривен – для тех, кто без работы;

2 093 гривны – для тех, кто трудоустроен.

Украинцам с инвалидностью ІІІ группы принадлежит 50% от пенсии по возрасту

2 100 гривен – для неработающих людей;

2 093 гривны – для тех, у кого есть работа.

При этом размер минимальных выплат для пенсионеров разный. Например:

лицам с инвалидностью по причине войны выплачивают 7 534,8 гривны (360% от прожиточного минимума);

гражданам с инвалидностью, которая наступила из-за увечья или заболевания после Чернобыльской катастрофы – 4 218 гривен.

гражданам с инвалидностью–участникам ликвидации крушения – 8 053,97 гривны (60% от средней заработной платы, которая учитывается для расчета пенсии).

Чтобы оформить выплаты, понадобятся следующие документы:

заявление оназначении пенсии по инвалидности;

паспорт, ID-карта или другой документ, удостоверяющий личность, место жительства (регистрации) и возраст;

идентификационный номер;

документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книга, документы об обучении, военной службе и так далее);

выписку из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии об установлении группы, причинах и сроке инвалидности;

справка о доходах.

При этом некоторым пенсионерам с инвалидностью могут назначить минимальную пенсию. Например:

10 988,25 гривны выплачивают украинцам с инвалидностью в результате войны – 10 988,25 гривны (525% прожиточного минимума (ПМ) для лиц, потерявших трудоспособность. Его размер – 2 093 гривны);

5 472 гривны. — людям, которые получили инвалидность после катастрофы на ЧАЭС;

10 738,62 гривны гражданам с инвалидностью, которые участвовали в ликвидации крушения.

Напомним, Фокус уже писал, что в 2023 году в Украине трижды провели индексацию пенсионных выплат: в марте, апреле и июле. Благодаря этому средний размер пенсий за девять месяцев этого года вырос на 728 гривен — до 5 350 гривен.

Важно

Выплаты в Украине: кто из пенсионеров может получить надбавки и доплаты

Также напомним, что начисление пенсионных выплат могут "заморозить", если гражданин Украины не пользуется своим банковским счетом в течение более, чем шесть месяцев.