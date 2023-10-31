Деяким українцям доступні пенсії в майже 11 тисяч гривень: як оформити виплати

Розмір пенсій по інвалідності не зафіксований і залежить одразу від кількох параметрів. Тому українці можуть отримувати як трохи більше 2 тисяч гривень, так і майже 11 тисяч.

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В Україні громадяни, які частково або повністю втрачають здоров'я, можуть розраховувати на статус непрацездатних (обмежено працездатних) та оформити відповідні виплати. Така можливість є й у пенсіонерів, оскільки призначення виплат не прив'язане до терміну отримання інвалідності. Таким людям держава виплачує від двох до десяти тисяч гривень, сказано на сайті Міністерства соціальної політики.

Громадянам з інвалідністю II групи виплачують 90% від пенсії за віком

2 100 гривень — для тих, хто без роботи;

2 093 гривні — для тих, хто працевлаштований.

Українцям з інвалідністю ІІІ групи належить 50% від пенсії за віком

2 100 гривень — для людей, які не працюють;

2 093 гривні — для тих, у кого є робота.

При цьому розмір мінімальних виплат для пенсіонерів різний. Наприклад:

особам з інвалідністю через війну виплачують 7 534,8 гривні (360% від прожиткового мінімуму);

громадянам з інвалідністю, яка настала через каліцтво або захворювання після Чорнобильської катастрофи — 4 218 гривень.

громадянам з інвалідністю-учасникам ліквідації катастрофи — 8 053,97 гривні (60% від середньої заробітної плати, яка враховується для розрахунку пенсії).

Щоб оформити виплати, знадобляться такі документи :

заява про призначення пенсії по інвалідності;

паспорт, ID-картка або інший документ, що засвідчує особу, місце проживання (реєстрації) та вік;

ідентифікаційний номер;

документи, що підтверджують страховий стаж (трудова книжка, документи про навчання, військову службу тощо);

виписку з акта огляду медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи, причини та строк інвалідності;

довідка про доходи.

При цьому деяким пенсіонерам з інвалідністю можуть призначити мінімальну пенсію. Наприклад:

10 988,25 гривні виплачують українцям з інвалідністю внаслідок війни — 10 988,25 гривні (525% прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність. Його розмір — 2 093 гривні);

5 472 гривні. — людям, які отримали інвалідність після катастрофи на ЧАЕС;

10 738,62 гривні громадянам з інвалідністю, які брали участь у ліквідації катастрофи.

Нагадаємо, Фокус уже писав, що 2023 року в Україні тричі провели індексацію пенсійних виплат: у березні, квітні та липні. Завдяки цьому середній розмір пенсій за дев'ять місяців цього року зріс на 728 гривень — до 5 350 гривень.

Важливо

Виплати в Україні: хто з пенсіонерів може отримати надбавки та доплати

Також нагадаємо, що нарахування пенсійних виплат можуть "заморозити", якщо громадянин України не користується своїм банківським рахунком упродовж більш ніж шести місяців.