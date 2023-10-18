Виплати в Україні: хто з пенсіонерів може отримати надбавки та доплати

Для отримання додаткової фінансової допомоги необхідно відповідати певним критеріям.

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Крім пенсії, багато пенсіонерів мають право на додаткові виплати. Ці суми сплачуються щомісяця, їх розмір може коливатися, повідомляє "На пенсії".

Пенсії в Україні — оплати до пенсій за вік

Залежно від віку пенсіонери можуть отримувати певні доплати, якщо розмір їхньої пенсії не перевищує 10 340 гривень:

300 грн у віці від 70 до 75 років;

456 грн у віці від 75 до 80 років;

570 грн — українці віком від 80 років.

Пенсії в Україні — надбавка за стаж понад норму

У ПФУ повідомляють, що відповідно до статті 28 Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", за кожен повний рік страхового стажу, що перевищує 35 років для чоловіків та 30 років для жінок, пенсія збільшується на 1% розміру пенсії. При цьому, лише на 1% мінімального розміру пенсії за віком.

Пенсіонерам, які продовжують працювати, перерахунок доплати за додатковий стаж проводиться після їх звільнення з роботи.

Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, наразі становить 2093 грн. Розрахунок проводиться наступним чином: 1% від цієї суми, а це 20,93 грн за один додатковий рік стажу. Наприклад, якщо жінка відпрацювала офіційно 35 років (при нормі 30 років), то доплата до пенсії становитиме 20,93 Х 5 = 104,5 гривень.

Пенсії в Україні — надбавка за утримання неповнолітніх дітей

Якщо пенсіонер має на утриманні дітей до 18 років, то за кожну дитину надбавка становить 150 гривень.

Для оформлення цієї надбавки слід звернутися із заявою до відділення ПФУ за місцем отримання пенсії та надати відповідні документи, зокрема, ті, що підтверджують родинні зв’язки з утриманцем, його вік та доводять його перебування на утриманні заявника.

Пенсії в Україні — доплата почесним донорам

Почесні донори можуть отримувати доплату у розмірі 258,90 гривень на місяць. Статус почесного донора надається громадянам, які здали безкоштовно 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимальних допустимих доз плазми.

У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму ця доплата збільшується.

Раніше, 3 жовтня у Міноборони розповіли, хто з військових може отримати нові доплати. Деяким військовослужбовцям в Україні збільшили доплати з вересня 2023 року. Нова грошова винагорода встановлюється кільком категоріям захисників.