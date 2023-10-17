Пенсіонер через суд отримав від чиновників моральну компенсацію за розмір виплат

У рішенні суду зазначено, що сума доплати за період із липня 2021 року до липня 2023 року становила 33,5 тис. грн. Однак Пенсійний фонд нічого не заплатив.

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Деснянський районний суд Чернігова виніс рішення, відповідно до якого місцевий Пенсійний фонд зобов'язаний компенсувати моральну шкоду пенсіонеру в розмірі 2 тисяч гривень. Слід зазначити, що позивач спочатку вимагав виплатити йому суму в розмірі 20 тисяч гривень, однак суд ухвалив рішення зменшити цю суму в 10 разів. Про це йдеться в рішенні суду у справі №750/12635/23.

До цього пенсіонер уже домігся перемоги в суді і змусив чиновників провести перегляд суми виплати.

У рішенні Чернігівського окружного адміністративного суду від 6 червня 2023 року, у справі №620/1924/23, суд задовольнив його позов. Суд також визнав незаконними дії Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області, пов'язані з неправомірною відмовою в нарахуванні та виплаті доплати до пенсії.

Згідно з інформацією, сума доплати за період із липня 2021 року до липня 2023 року становила 33,5 тисячі гривень. Однак, незважаючи на судове рішення, місцевий Пенсійний фонд так і не виплатив цю суму. Можливо, у бюджеті відсутні кошти для компенсації збитків, спричинених поразкою в суді.

"Позивач подав заяву про розгляд справи без його участі. Представник відповідача в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду справи сповіщався в установленому законом порядку, причин неявки суду не повідомив", — йдеться в судовому рішенні.

Нагадаємо, Фокус писав, що 2023 року в Україні тричі провели індексацію пенсійних виплат: у березні, квітні та липні. Завдяки цьому середній розмір пенсій за дев'ять місяців цього року зріс на 728 гривень — до 5 350 гривень.

Крім того, ми повідомляли, що індексація пенсій у 2024 році здійснюватиметься за новим механізмом.

Фокус також зазначав: президент України Володимир Зеленський розповів, як зміняться пенсії та зарплати у 2024 році.