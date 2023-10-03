Від 30 до 100 тисяч гривень: у Міноборони розповіли, хто з військових може отримати нові доплати

Деяким військовослужбовцям в Україні збільшили доплати з вересня 2023 року. Нова грошова винагорода встановлюється кільком категоріям захисників.

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У Міністерстві оборони України 3 жовтня розширили перелік військовослужбовців, які можуть отримувати додаткову винагороду за службу у воєнний час. Крім того, розмір виплат було збільшено. Оновлене грошове забезпечення військовослужбовці отримують із 29 вересня, повідомляє пресслужба Міноборони.

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Так, встановлюється винагорода:

100 тисяч гривень — військовослужбовцям ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 тисяч гривень);

— військовослужбовцям ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 тисяч гривень); 100 тисяч гривень — військовослужбовцям, які здійснюють розмінування в районах ведення бойових дій (раніше їм виплачували по 30 тисяч гривень);

— військовослужбовцям, які здійснюють розмінування в районах ведення бойових дій (раніше їм виплачували по 30 тисяч гривень); 50 тисяч гривень — військовослужбовці зі складу командування і штабів (зокрема поза районами ведення бойових дій), які здійснюють управління частинами і підрозділами, що ведуть бойові дії (раніше розмір виплати становив 30 тисяч гривень). Нараховується з 29 вересня;

— військовослужбовці зі складу командування і штабів (зокрема поза районами ведення бойових дій), які здійснюють управління частинами і підрозділами, що ведуть бойові дії (раніше розмір виплати становив 30 тисяч гривень). Нараховується з 29 вересня; 30 тисяч гривень — військовослужбовцям, які виконують бойові завдання з розмінування поза районами ведення бойових дій;

Поранені військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні понад два місяці та за станом здоров'я не мають можливості виконувати обов'язки військової служби за відповідними посадами, отримуватимуть додатково 20 100 гривень. Ця надбавка нараховується з 1 червня.

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Інструкторам навчальних центрів з 1 червня додатково доплачуватимуть від 15 тисяч до 30 тисяч гривень. Нараховується з 1 червня. Строковики з цієї ж дати отримують по 6 тисяч гривень, а курсанти - по 2 350 гривень.

"Виплати бійцям, які воюють на передньому краї, збережено на тому ж рівні — 100 тисяч гривень. Це саме стосується військовослужбовців, які дістали поранення (контузію, травму, каліцтво), пов'язане із захистом Батьківщини, та перебувають на стаціонарному лікуванні, а також родин полонених і зниклих безвісти", — підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, Верховна Рада України 28 червня проголосувала за законопроєкт №9342 і повернула додаткові виплати від 30 до 100 тисяч гривень для українських військових. Як повідомив тоді нардеп Олексій Гончаренко, строковики та курсанти, крім доплати, отримали можливість брати відпустки на 30 днів протягом року.

Також Фокус розповідав, що 30 квітня в Кабміні заявили, що деяким українським громадянам дозволили отримувати зарплату замість військових. Переоформити на себе виплату їхніх зарплат можуть сім'ї українських захисників, якщо підтвердиться факт зникнення військовослужбовця.