Одноразова допомога: скільки заплатять при укладенні контракту із ЗСУ

У Міноборони розповіли, що виплати не передбачені для тих, хто підписав новий контракт під час дії старого, наприклад, перейшов із рядового складу в сержантський.

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В Україні триває загальна мобілізація, оголошена на початку повномасштабного вторгнення в нашу країну російських окупантів. У Міністерстві оборони України роз'яснили, як отримати одноразову грошову допомогу в разі підписання контракту із ЗСУ.

Служба за контрактом: скільки платять при укладенні

У відомстві розповіли, що під час підписання контракту із ЗСУ одноразово виплачується:

21 472 грн — для рядового складу;

24 156 грн — для сержантського і старшинського складу;

26 840 грн — для офіцерського складу.

Хто може отримати допомогу під час підписання контракту

Зазначається, що одноразова грошова виплата призначається військовослужбовцям, які вступають:

на посади рядового складу строком три роки;

на посади сержантського і старшинського складу на три роки та більше;

на посади офіцерського складу на рік і більше;

на посади сержантського, старшинського та офіцерського складу після закінчення вишу на п'ять років і більше.

Щоб отримати допомогу, необхідно написати рапорт на ім'я командира, пояснюють у МО.

Кому з контрактників не виплатять допомогу

Виплата грошової допомоги не передбачена:

для осіб рядового складу, які під час служби за контрактом підписали новий — на посаду сержантського і старшинського складу;

для осіб сержантського і старшинського складу, які під час дії контракту також переоформили його вже на офіцерську посаду;

для офіцерів, які під час проходження кадрової служби перейшли на контракт.

Нагадаємо, раніше ЗМІ розповіли, що передача транспортних засобів на допомогу армії можлива тільки за умови отримання часткового наряду на воєнний стан і лише в межах лімітів вилучення автомобілів.

29 червня повідомлялося, що в Білоцерківському районі Київської області невідомі побили воєнкома, припустивши, що він розносив повістки. Наразі він перебуває в лікарні, отримавши серйозні травми.