Единоразовая помощь: сколько заплатят при заключении контракта с ВСУ

В Минобороны рассказали, что выплаты не предусмотрены для тех, что подписал новый контракт во время действия старого, например, перешел из рядового состава в сержантский.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация, объявленная в начале полномасштабного вторжения в нашу страну российских оккупантов. В Министерстве обороны Украины разъяснили, как получить единоразовую денежную помощь в случае подписания контракта с ВСУ.

Служба по контракту: сколько платят при заключении

В ведомстве рассказали, что при подписании контракта с ВСУ единовременно выплачивается:

21 472 грн – для рядового состава;

24 156 грн – для сержантского и старшинского состава;

26 840 грн – для офицерского состава.

Кто может получить помощь при подписании контракта

Отмечается, что единовременная денежная выплата назначается военнослужащим, которые поступают:

на должности рядового состава сроком три года;

на должности сержантского и старшинского состава на три года и больше;

на должности офицерского состава на год и более;

на должности сержантского, старшинского и офицерского состава по окончании вуза на пять лет и более.

Чтобы получить помощь, необходимо написать рапорт на имя командира, поясняют в МО.

Кому из контрактников не выплатят помощь

Выплата денежной помощи не предусмотрена:

для лиц рядового состава, которые во время службы по контракту подписали новый – на должность сержантского и старшинского состава;

для лиц сержантского и старшинского состава, которые во время действия контракта также переоформили его уже на офицерскую должность;

для офицеров, которые во время прохождения кадровой службы перешли на контракт.

Напомним, ранее СМИ рассказали, что передача транспортных средств на помощь армии возможна только при условии получения частичного наряда в военное состояние и лишь в пределах лимитов изъятия автомобилей.

29 июня сообщалось, что в Белоцерковском районе Киевской области неизвестные избили военкома, предположив, что он разносил повестки. В настоящее время он находится в больнице, получив серьезные травмы.