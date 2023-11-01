Пенсии по доверенности: украинцам объяснили, как все правильно оформить

В Пенсионном фонде Украины рассказали, о чем нужно знать гражданам, которые хотят, чтобы их пенсию получал другой человек согласно доверенности.

У пенсионеров иногда нет возможности получать пенсию самостоятельно. Причиной этому может быть, например, состояние здоровья. Поэтому пенсионные выплаты в Украине вместо пенсионера может получать его доверенное лицо. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

Как выплачивается пенсия по доверенности

Эти выплаты регулируются законом. Так, пенсия по доверенности осуществляется в течение всего периода действия доверенности при условии, что пенсионер возобновляет выплату пенсии по доверенности ежегодно. Для этого пенсионер должен лично подавать заявление о выплате пенсии в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Соответствующее условие, как отметили в ПФУ, содержится в статье 47 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". По доверенности можно получать пенсию как на почте, так и в банке.

Как оформить пенсию по доверенности

Как правило, этим вопросом занимаются нотариусы, которые удостоверяют документ. Если в населенном пункте нет нотариуса или государственной нотариальной конторы, доверенность на получение пенсии может удостоверить уполномоченное на это должностное лицо органа местного самоуправления,

Доверенность должна содержать определенную информацию. А именно:

место и время составления;

срок действия;

сведения о доверителе и доверенном: фамилия, имя, отчество, адрес;

объем полномочий доверенного лица (какие действия может совершать доверенное лицо от имени пенсиона).

В Пенсионном фонде предупреждают, что доверенность, в которой не будет указана дата ее совершения считаются недействительной.

При этом за гражданином, который выдавал доверенность, остается право отменить ее в любой момент. После отмены об этом нужно предупредить поручителя и учреждение, которое осуществляет выплаты.

Что будет с пенсиями украинцев в ноябре

В последний месяц осени пенсионные выплаты повышать не будут. Следующая индексация планируется только в 2024 году. Однако в ноябре на дополнительные доплаты могут рассчитывать украинцы из числа ВПЛ, в пенсионных делах которых учитываются невыплаченные средства за прошлые периоды.

Пенсии в ноябре дополнительно получат и те граждане, которые остаются в прифронтовой зоне. Также пенсионеры, которым исполнилось 80 лет и более, получат доплату к пенсии в размере 570 гривен. А 456 гривен к основной пенсии получат люди в возрасте 75-80 лет. Людям, возраст которых составляет от 70 до 75 лет получат по 300 гривен.

Напомним, ранее в Пенсионном фонде объяснили, действительно ли отменят пенсионные выплаты тем гражданам, которые подолгу не снимают деньги с карточки. Также Фокус рассказывал, кому из пенсионеров положена доплата к пенсии в размере 25% прожиточного минимума.