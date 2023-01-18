Накопить на старость: как вскоре будут начислять пенсии украинцам и вырастут ли выплаты

Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о запуске в Украине уже в 2023 году накопительного уровня пенсионной системы. Фокус узнал, чьи взносы будут идти в накопления для выплат пенсий тем, кому сегодня до пенсии остается 10-30 лет.

Related video

В Украине, согласно планам пенсионной реформы, должны работать три уровня пенсионной системы: солидарный, накопительный и добровольный. Сегодня в Украине уже работают два уровня: пенсионеры получают пенсии от ПФУ (солидарный уровень), а некоторые работающие украинцы перечисляют взносы в негосударственные пенсионные фонды (третий добровольный уровень). Об этом пишет Фокус в статье "Миллионы на старость. Зачем украинцам накопительные пенсии и как повлияют на выплаты".

Чтобы запустить накопительную систему (второй уровень) необходимо принятие специального законопроекта, где прописаны детали функционирования такого уровня, размер взносов, а также вопросы надлежащего контроля за структурами-участниками накопительного уровня. Но пока парламент такой законопроект не принял. Сейчас экспертная среда и народные депутаты ведут обсуждение законопроекта №2683, как основного, который, возможно, будет доработан и принят парламентом.

"Основным рассматривается доработанный законопроект №2683, а также еще несколько законопроектов, поданных депутатами. Ранее запланированный размер взносов в размере 2% от работника и работодателя неприемлем для текущей ситуации. Скорее всего, эта цифра будет уменьшена до 1% в течение первого года внедрения реформы и дополнительным взносом 1% со стороны государства с постепенным дальнейшим увеличением на полпроцента каждого следующего года", — сообщил Фокусу Григорий Овчаренко, директор по управлению активами группы ICU.

Советница Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов, экс-замминистра соцполитики по вопросам европейской интеграции Татьяна Сальникова говорит, что, вероятно, отчисления на накопительные пенсионные счета украинцев (в случае принятия такого варианта в законопроекте №2683) будут следующими:

первый год работы накопительного уровня: 1% от официальной зарплаты от работодателя и 1% от государства;

второй год работы накопительного уровня: 1,5% от работодателя и 1,5% от государства;

третий год и далее: 2% от работодателя и 2% от государства.

Пока законопроект не предусматривает обязанности сотрудника самостоятельно перечислять что-либо на свой накопительный счет.

Также идут дискуссии, нужно ли автоматически подключать к накопительной системе всех, но по модели "автозаписи", чтобы участник мог по собственному заявлению отказаться от участия в накопительной системе.

"Проект №2683 вернули на доработку, и комитет уже внес доработанный проект в парламент. Надеюсь, что его рассмотрят. Там рабочая модель предложена, за основу его можно брать. Но нужно доработать вопрос права выбора людей. Сейчас там идет речь о взносах в централизованный государственный фонд. И через два года человек будет выбирать, оставаться ли ему с накоплениями в государственном, или переносить свои средства в негосударственный. Этот период нужно убирать, ведь уже есть люди, у которых деньги в негосударственных фондах. Если человек не выберет себе НПФ, пожалуйста, пусть в государственный идут взносы. Но если человек выбирает НПФ, то зачем ему перечислять в государственный? Система должна мотивировать финансовую грамотность и сознательность", — объяснила Татьяна Сальникова.

По ее словам, модель "автозаписи" успешно себя зарекомендовала в Польше и Великобритании, где с каждым годом работы накопительного уровня процент отказавшихся от участия в накоплениях снижается.

[ + – ] Предполагается, что запуск накопительного уровня окажет влияние на будущие пенсионные выплаты - пенсии украинцев вырастут Фото: Flickr

Некоторые эксперты считают, что вводить в участники накопительного уровня государственный фонд нет смысла, так как в стране уже давно и довольно успешно работают десятки негосударственных пенсионных фондов.

"Ни один из НПФ не обанкротился. В целом, НПФы имеют очень слаженную, работающую систему, в том числе, по обработке большого количества персональных данных, персонализации уплаченных взносов, осуществлению расходов по контролю за инвестициями и деятельностью других субъектов негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе, и со стороны государства. Насколько мне известно, сейчас предлагается "гибридная", абсурдная, по моему мнению, модель, где государство в лице Кабинета министров Украины создаст (выступит учредителем) накопительный пенсионный фонд, потратит на это сотни миллионов гривен. Но предложенная концепция является, по сути, централизованной моделью, где государство будет оказывать решающее влияние на распоряжение накопленными средствами", — подчеркнул Виталий Ломакович.

Напомним, согласно статье 42 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсии в Украине должны ежегодно индексироваться с 1 марта. Но в 2023 году перерасчет пенсий может не состояться из-за нехватки денег в государственном бюджете.

Ранее эксперты сообщили Фокусу, что при внедрении накопительного уровня пенсионной системы может быть определенный процент дохода, который обязательно будет идти на будущую пенсию гражданина (накапливаться), однако должна быть и опция отписаться от такого обязательства, чтобы граждане моги сами решать, где и как они будут накапливать средства на свою старость.