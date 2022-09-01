Прощай, пенсия: какими могут быть пенсии в Украине, если отменят ЕСВ

Авторы новой налоговой реформы "10-10-10" предлагают отмену единого социального взноса для всех, кроме предпринимателей-физлиц. Эксперты рассказали, что означает отмена ЕСВ для пенсий в Украине.

На одном из этапов реформы "10-10-10" предусмотрена отмена ЕСВ для всех предприятий, кроме предприятий-физлиц (ФЛП). С одной стороны, ЕСВ – это тот самый налог, из-за которого работодатели платят зарплаты "в конвертах". С другой – это то, что подпитывает дефицит Пенсионного фонда, то есть, идет на пенсии украинцев. Об этом пишет Фокус в новой статье "Налоги отменяются. Чем поможет бизнесу и государству налоговая реформа "все по 10".

Соавторы реформы "все по 10" считают, что отчасти компенсировать потери госбюджета от отсутствия поступлений ЕСВ может увеличение "белых" зарплат. То есть, выход компаний из зарплатной тени. Однако не все согласны с таким прогнозом.

"Только отмена ЕСВ и уменьшение ставки НДФЛ с одновременным повышением военного сбора, согласно оценкам экспертов Министерства финансов, увеличит дефицит сводного бюджета (из которого, в том числе, компенсируют дефицит Пенсионного фонда) на 136 млрд. грн. Уменьшение налоговой нагрузки на оплату труда, действительно, делает работу "в белую" менее обременительной, но само по себе не мотивирует бизнес выйти из тени", — отметил старший экономист ЦЭС Юрий Гайдай.

Старший экономист и член Наблюдательного совета CASE Украина Владимир Дубровский отмечает, что ЕСВ нужно отменять, так как он вредит развитию экономики. Однако одновременно с такой реформой нужно решиться на кардинальное изменение пенсионной системы – ликвидировать солидарную пенсионную систему и перейти к накопительной. Напомним, при солидарной пенсионной системе работающие сегодня в стране граждане своими налоговыми отчислениями финансируют выплату пенсий нынешним пенсионерам.

"Налоговая реформа не может проходить отдельно от пенсионной реформы. По плану Украина должна была переходить на накопительную систему с 2004 года. Но проблема лишь усугубилась. Солидарная система — на искусственном дыхании, она не может существовать при такой демографии, как сейчас в Украине. Государство взяло на себя дотации Пенсионного фонда. Единственный выход – полная отмена солидарной системы, а те обязательства, которые уже есть у государства по пенсиям, нужно выполнить. Будет тяжелый переходный момент – выплачивать пенсии без новых поступлений в ПФУ", — отметил Владимир Дубровский.

По его мнению, государство должно обеспечивать всем украинцам лишь минимальную пенсию, так называемый гарантированный доход за счет источников, которые менее вредны для экономического роста, чем ЕСВ.

"Например, тот же НДС менее вреден в полтора раза, чем ЕСВ. Налог на труд – абсурдная вещь. Как можно облагать налогом то, что общество хочет, чтобы оно использовалось как можно больше? ЕСВ должен быть отменен, хотя сиюминутно это сложно сделать, но мы считали, что в течение 10 лет отменить ЕСВ реально. Это нужно сделать обязательно, пенсия от государства должна быть минимальной, а все остальное граждане должны накапливать", — считает Владимир Дубровский.

Эксперт отметил, что при внедрении накопительного уровня пенсионной системы может быть определенный процент дохода, который обязательно будет идти на будущую пенсию гражданина (накапливаться), однако должна быть и опция отписаться от такого обязательства, чтобы граждане моги сами решать, где и как они будут накапливать средства на свою старость.

"Если избавимся от солидарной системы, то в течение 15 лет у нас существенно снизятся государственные расходы. Пенсии увеличатся, а расходы государства уменьшатся", — говорит Владимир Дубровский.

Напомним, в военное время работник по собственному желанию может уйти в отпуск без сохранения заработной платы. Но такое решение повлияет на будущую пенсию.

Ранее эксперт рассказал Фокусу, что в Украине нужно отменить налоги и сборы на фонд оплаты труда (подоходный, ЕСВ, военный сбор) и ввести вместо них кумулятивный налог на труд в размере 10%.