Прощавай, пенсіє: якими можуть бути пенсії в Україні, якщо скасують ЄСВ

Автори нової податкової реформи "10-10-10" пропонують скасування єдиного соціального внеску для всіх, окрім підприємців-фізосіб. Експерти розповіли, що означає скасування ЄСВ для пенсій в Україні.

На одному з етапів реформи "10-10-10" відбувається скасування ЄСВ для всіх підприємств, крім підприємств-фізосіб (ФОП). З одного боку, ЄСВ — це податок, через який роботодавці платять зарплати "в конвертах". З іншого боку — це те, що підживлює дефіцит Пенсійного фонду, тобто йде на пенсії українців. Про це пише Фокус у новій статті "Податки скасовуються. Чим допоможе бізнесу та державі податкова реформа "все по 10".

Співавтори реформи "все по 10" вважають, що частково компенсувати втрати держбюджету від відсутності надходжень ЄСВ може збільшити "білі" зарплати. Тобто вихід компаній із зарплатної тіні. Однак не всі погоджуються з таким прогнозом.

"Лише скасування ЄСВ і зменшення ставки ПДФО з одночасним підвищенням військового збору, згідно з оцінками експертів Міністерства фінансів, збільшить дефіцит зведеного бюджету (з якого, зокрема, компенсують дефіцит Пенсійного фонду) на 136 млрд грн. Зменшення податкового навантаження на оплату праці, дійсно, робить роботу "в білу" менш обтяжливою, але саме собою не мотивує бізнес вийти з тіні", — зазначив старший економіст ЦЕС Юрій Гайдай.

Старший економіст і член Наглядової ради CASE Україна Володимир Дубровський зазначає, що ЄСВ треба скасовувати, оскільки він шкодить розвитку економіки. Однак одночасно з такою реформою треба наважитися на кардинальну зміну пенсійної системи — ліквідувати солідарну пенсійну систему та перейти до накопичувальної. Нагадаємо, за солідарної пенсійної системи громадяни, які працюють сьогодні в країні, своїми податковими відрахуваннями фінансують виплату пенсій нинішнім пенсіонерам.

"Податкова реформа не може проходити окремо від пенсійної реформи. За планом Україна мала переходити на накопичувальну систему з 2004 року. Але проблема лише посилилася. Солідарна система — на штучному диханні, вона не може існувати за такої демографії, як зараз в Україні. Держава взяла на себе дотації Пенсійного фонду. Єдиний вихід — повне скасування солідарної системи, а ті зобов'язання, які вже є у держави щодо пенсій, потрібно виконати.

На його думку, держава має забезпечувати всім українцям лише мінімальну пенсію, так званий гарантований дохід за рахунок джерел, які є менш шкідливими для економічного росту, ніж ЄСВ.

"Наприклад, той же ПДВ менш шкідливий у півтора рази, ніж ЄСВ. Податок на працю — абсурдна річ. Як можна оподатковувати те, що суспільство хоче, щоб воно використовувалося якнайбільше? ЄСВ має бути скасований, хоча миттєво це складно зробити, але ми вважали, що протягом 10 років скасувати ЄСВ реально. Це потрібно зробити обов'язково, пенсія від держави має бути мінімальною, а решта громадян має накопичувати", — вважає Володимир Дубровський.

Експерт зазначив, що після впровадження накопичувального рівня пенсійної системи може бути певний відсоток доходу, який обов'язково йтиме на майбутню пенсію громадянина (накопичуватися), однак має бути й опція відписатися від такого зобов'язання, щоб громадяни могли самі вирішувати, де і як вони будуть накопичувати гроші на свою старість.

"Якщо позбудемося солідарної системи, то протягом 15 років у нас суттєво знизяться державні витрати. Пенсії збільшаться, а витрати держави зменшаться", — каже Володимир Дубровський.

Нагадаємо, у воєнний час працівник за власним бажанням може піти у відпустку без збереження заробітної плати. Але таке рішення вплине на майбутню пенсію.

Раніше експерт розповів Фокусу, що в Україні потрібно скасувати податки та збори на фонд оплати праці (прибутковий, ЄСВ, військовий збір) і запровадити замість них кумулятивний податок на працю у розмірі 10%.