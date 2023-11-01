Швейцария продлила статус защиты для украинцев до 2025 года

Швейцарское правительство решило не отменять специальный статус для украинских беженцев, ведь ситуация с безопасностью в Украине до сих пор не стабилизировалась.

Правительство Швейцарии продлило в 2025 году действие программы защиты украинцев "Статус S", которую запустило с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщает Федеральный совет Швейцарии.

В заявлении отмечается, что в ближайшей перспективе в Украине не предвидится стабилизации ситуации, поэтому для людей, которые бегут от войны, статус защиты "S" не будет отменяться до 4 марта 2025 года. В частности, по состоянию на конец октября 2023 года активный S-статус в Швейцарии имели около 66 тыс. украинцев.

"Предпосылкой для отмены статуса является устойчивая стабилизация ситуации в Украине. Это означает, что серьезной общей угрозы больше нет. Последние события показывают, что такой стабилизации пока не предвидится", — говорится в сообщении.

Также в Федеральном совете объяснили, что это решение касается не только украинских беженцев, но и кантонов, муниципалитетов и работодателей.

Кроме того, Швейцария поставила новую цель и планирует привлечь к рынку труда как можно больше беженцев. До конца этого года правительство Швейцарии планирует трудоустроить около 40% украинских беженцев со статусом "S" до конца 2024 года.

К кантонам будут выдвигаться более жесткие требования по использованию взносов, в частности которые правительство выделяет на языковую поддержку.

"Отныне они должны оказывать языковую поддержку всем лицам, которые ищут защиты в Украине, и выяснять потенциал и потребность в поддержке в каждом конкретном случае", — говорится в заявлении Федерального совета Швейцарии.

Статус защиты в Швейцарии

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Швейцария начала предоставлять украинцам, которые бежали от войны, статус защиты "S".

Такой статус предусматривает получение удостоверения категории "S", который действует в течение одного года, однако с возможностью его продлить. Уже через пять лет нуждающиеся в защите украинцы могут получить вид на жительство категории "В". Его действие заканчивается с отзывом статуса временной защиты.

Также такой статус защиты позволяет выезжать из Швейцарии и возвращаться обратно без оформления разрешения на поездку.

Украинцы, которые уже въехали в Швейцарию, могут оформить статус защиты через веб-портал "RegisterMe". Далее происходит регистрация в Федеральном центре беженцев где в индивидуальном порядке проверяется каждое заявление.

Стоит отметить, что на статус защиты "S" не устанавливаются квоты, однако лица с таким статусом имеют доступ к медицинской помощи и могут трудоустроиться.

Напомним, в сентябре Миграционная служба Украины просила правительства других государств не интегрировать беженцев из Украины. В частности, за рубежом находится около 8 млн беженцев, часть из которых может не захотеть возвращаться на Родину.

Также ранее Фокус писал, что некоторых украинцев за границей ждут изменения. Так, в Праге украинцы потеряют право на льготный проезд в общественном транспорте.