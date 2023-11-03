Пенсия в Украине: повысят ли размер пенсионных выплат в ноябре
Масштабную индексацию пенсий планируют провести в марте 2024 года. Однако, благодаря надбавкам в 2023 году, пенсионер может значительно увеличить свои выплаты.
Плановой индексации пенсий в ноябре 2023 года не будет, следующий пересмотр выплат назначен на 2024 год. Однако, пенсии у некоторых украинцев, все же могут вырасти. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Благодаря дополнительным надбавкам к пенсии, пенсионер может значительно увеличить свои выплаты. Некоторые из этих доплат автоматически начисляются, а другие требуют подачи специальных документов в ПФУ.
Надбавки к пенсии
Надбавка по возрасту. Она выплачивается ежемесячно в автоматическом режиме и зависит от возраста пенсионера:
- гражданин в возрасте от 70 до 74 лет включительно — 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно — 456 гривен;
- от 80 лет — 579 гривен.
Специальная доплата для пенсионеров предоставляется и Организацией Объединенных Наций. Для кого эта надбавка доступна:
- лица, имеющие пенсию до 3 тысяч гривен;
- лица, которые не получали помощь от международных организаций с 01.03.2023;
- граждане, проживающие в прифронтовой зоне.
Соответствующая доплата вычисляется путем вычитания суммы пенсии от 3 тысяч гривен, и полученный результат определяет размер дополнительной выплаты. Например, если пенсионеру даются 2 500 гривен, он может получить дополнительную выплату в размере 500 гривен.
Какую пенсию получают украинцы сейчас
Отметим, что пенсии более 10 тысяч гривен получают 10,4% украинцев. До 2000 гривен — лишь 0,6%.
Остальные граждане пенсионного возраста имеют такие выплаты:
- 15% получают ежемесячно от 4 001 до 5 000 гривен;
- 21,3% — от 3001 до 4000 гривен;
- 23,2% — от 5001 до 10000 гривен;
- 29,5% — от 2001 до 3000 гривен.
Ранее Фокус писал, что выплату пенсии могут приостановить, если гражданин Украины не пользуется своим банковским счетом в течение более чем 6 месяцев.
Напомним также, что некоторым украинским пенсионерам полагается доплата к пенсии в размере 25% прожиточного минимума.