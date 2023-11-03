Пенсии в ноябре: кто из украинцев сможет получать больше

Благодаря дополнительным надбавкам к пенсии украинские пенсионеры имеют возможность заметно увеличить размер своих пенсионных выплат. Некоторые из этих доплат начисляются автоматически, в то время как для других требуется предоставить специальные справки в Пенсионный фонд Украины. Об этом сообщили в ПФУ.

Следует отметить, что индексация пенсий для украинцев не предусмотрена до конца 2023 года. Тем не менее, некоторым гражданам все равно предоставляется возможность увеличить свои пенсионные выплаты. Речь идет о пенсионерах, достигши

от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 579 гривен.

Кроме того, пенсионеры имеют возможность получить надбавку от ОНН. Эту надбавку могут получить украинцы, которые:

имеют пенсию до 3 тысяч гривен;

не получали пособия от международных организаций с 01.03.2023;

проживают в прифронтовой зоне.

Эта надбавка рассчитывается по следующей формуле: 3 тысячи гривен минус сумма пенсии. Результат этого вычисления представляет собой размер доплаты. Например, если у пенсионера размер пенсии составляет 2 500 гривен, то он имеет возможность получить надбавку в размере 500 гривен (3 000 гривен — 2 500 гривен = 500 гривен).

Отметим, что пенсии более 10 тысяч гривен получают только 10,4% украинцев. До 2000 гривен — только 0,6%.

Другие пенсионеры имеют следующие выплаты:

15% получают ежемесячно от 4 001 до 5 000 гривен;

21,3% – от 3 001 до 4 000 гривен;

23,2% – от 5 001 до 10 000 гривен;

29,5% – от 2 001 до 3 000 гривен.

Ранее Фокус писал, что выплату пенсии могут приостановить, если гражданин Украины не пользуется своим банковским счетом в течение более чем 6 месяцев.

Напомним также, что некоторым украинским пенсионерам полагается доплата к пенсии в размере 25% прожиточного минимума.