Пенсии в Украине: как получить высокую выплату и от какого показателя зависит ее размер

От размера заработной платы зависит коэффициент заработка в формуле расчета пенсии. Абсолютное большинство украинцев с действующей формулой расчета пенсии получить значительную выплату не могут.

Сейчас средняя пенсия является одной из самых низких в Европе. Еще с 2017-го ее значительно ухудшили условия начисления для тех, кто будет получать эту социальную выплату, пишет издание ОBOZ.UA.

Как зарплата влияет на размер пенсии

Для определения размера пенсии учитывается размер заработной платы с 1 июля 2000 года и до момента выхода на пенсию. Если человек имел высокую зарплату до 2000 года и ему выгодно, чтобы были учтены именно начисления в этот период, придется отдельно обращаться в ПФУ. Однако данные о размере зарплаты и стаж до 2000 года нужно будет подтвердить документально.

В Пенсионном фонде журналистам заявили, что стаж учитывается автоматически с момента, как заработала система. "До 1 июля 2000 года можно учитывать период продолжительностью до 60 месяцев при расчете размера заработной платы по желанию пенсионера", — пояснили в фонде. То есть если вам выгодно, чтобы учли размер вашей зарплаты, который был за указанный период, Пенсионный фонд по вашему заявлению может учесть не более 5 лет до июля 2000 года.

Поэтому разница может быть существенной, ведь от размера заработной платы зависит коэффициент заработка в формуле расчета пенсии.

Как заработать на большую пенсию

Абсолютное большинство украинцев с действующей формулой расчета пенсии получить значительную выплату не могут.

До 2017-го в Украине действовала другая формула расчета размера пенсии. Тогда коэффициент стажа был на уровне 1,15%, а сейчас всего 1%. То есть раньше за 35 лет стажа можно было получить примерно 40,2% от расчетного заработка (размер которого значительно меньше последней зарплаты). Теперь всего 35% от расчетного заработка.

Для того, чтобы получать пенсию в размере 10 тыс. грн, официальная зарплата должна составлять 33,3 тыс. грн. Речь идет об официальном доходе, с которого платят взносы.

Сейчас средняя пенсия украинцев по возрасту составляет 5230 грн. Пенсия тех украинцев, которые получили пенсию по выслуге лет, в среднем равна 9635 грн. Часть пенсионеров по разным причинам продолжает работать на заслуженном отдыхе. Сейчас в Украине таких 2,7 млн человек.

Напомним, 1 ноября сообщалось, что украинская система выплат включает различные категории, одна из них — это социальная пенсия. Она предусмотрена тем лицам, которые не имеют права на традиционную выплату в связи с отсутствием необходимого страхового стажа.