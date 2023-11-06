Всем помочь не смогут: как в Ирландии сократят поддержку беженцев из Украины

По словам премьера Лео Вадакара, еженедельно в Ирландию приезжают до 800 граждан Украины, а государственными программами пользуются около 100 тысяч человек.

В Европе постепенно пересматривают программы для украинских беженцев. Например, если в Швейцарии обещают платить за то, чтобы украинцы вернулись на Родину, то в Ирландии собираются несколько изменить государственную программу, в рамках которой украинцам предоставляют бесплатное жилье. Так власти планируют снизить поток украинских беженцев, сообщает издание The Irish Times.

Так, по словам, премьер-министра Лео Варадкара, обязанность платить за жилье и изменение социальных выплат правительство собирается ввести до конца года. В правительстве подсчитали, что еженедельно в Ирландию въезжают от 500 до 800 украинцев, треть из них – после временной защиты в других европейских странах. В Ирландии уже пользуются государственной поддержкой почти 100 тысяч украинцев.

"Цифры были очень большими. Это большая нагрузка для нас. Нам нужно принять меры, которые замедлят увеличение цифр, поэтому у нас будет больше времени, чтобы "догнать" размещение и другие вопросы", – сказал премьер-министр.

По его словам, украинцы и дальше смогут пользоваться временной защитой, но в Ирландии теперь собираются учитывать помощь, которую оказывают украинцам в других европейских странах. Так, например, в Ирландии не против, чтобы некоторые беженцы самостоятельно оплачивали жилье.

"Мы не можем закрывать глаза на то, что у нас есть дефицит жилья. Сейчас мы находимся в ситуации, когда размещаем людей в палатках и контейнерах", – подчеркнул он.

По подсчетам местных чиновников, около 14 тысяч украинских беженцев являются трудоспособными, а изменение социальных выплат может поощрить людей больше трудоустраиваться. Сейчас ежемесячная помощь составляет более 800 евро на человека.

Отметим, что еще в начале года ирландское правительство просило беженцев не ехать в Ирландию, поскольку нет гарантии, что удастся найти жилье. По официальным данным, сейчас в уличных палатках приходится жить 350 соискателям убежища.

К слову, в сентябре Миграционная служба Украины обратилась к правительствам других государств с просьбой не интегрировать беженцев из Украины. Дело в том, что за рубежом сейчас находится около 8 миллионов беженцев, часть из которых может не захотеть возвращаться на Родину.