В Украине хотят изменить формат финансирования субсидий: детали

В Украине уже стартовал новый отопительный сезон, но семьи, которым сложно оплачивать все счета за коммунальные услуги в осенне-зимний период, могут оформлять субсидию. Тем временем в правительстве планируют увеличить финансирование субсидий уже в 2023 году.

В Министерстве социальной политики предлагает, чтобы в условиях военного положения в Украине, финансирование льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг происходило не только с помощью бюджетных средств. Соответствующий проект постановления опубликован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Что предлагают в Минсоце

В ведомстве хотят, кроме бюджетных средств, финансировать субсидии с помощью других не запрещенных законодательством источников, в том числе, которые используются с согласия правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений.

Подробные условия реализации совместного финансирования, категории получателей льгот и жилищных субсидий и вопросы обмена информацией для выплат за счет средств правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений, определяются Меморандумом о взаимопонимании между финансирующей стороной и Министерством социальной политики или Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Для реализации программы обработки персональных данных и выплат могут привлекаться уполномоченные банки, финансовые учреждения и почтовый оператор "Укрпочта".

Кроме того, как сказано в пояснительной записке к проекту постановления, Минсоце предлагают изменить нормативы на покупку домохозяйствами твердого топлива на отопительный сезон. Новые нормативы будут установлены на следующем уровне:

Как изменятся нормативы на покупку твердого топлива на отопительный сезон Фото: Минсоцполитики

"Реализация положений акта повлияет на интересы граждан, получающих жилищные субсидии и льготы на приобретение твердого топлива, поскольку приведение предусмотренных законодательством гарантий к обоснованной фактической потребности тепла с учетом установленной среднерыночной стоимости на твердое топливо, которым обеспечивается обогрев жилых помещений, повысит уровень доверия населения к правительству. Улучшится финансовое обеспечения уязвимых категорий населения, находящихся в условиях стрессовой ситуации, спровоцированной военными событиями в Украине, которые в прошлом году накалились с началом холодов", — говорится в документе.

Напомним, в Украине действуют нормы, в пределах которых можно получить льготу на оплату услуг по поставке и распределению электрической энергии. Тем временем экономист Олег Пензин рассказал Фокусу, что в следующем году может увеличиться количество желающих получить помощь от государства в виде субсидии, однако количество ее получателей может уменьшиться.