Шапки-ушанки, моторное масло и зерно: в Госрезерве решили избавиться от лишнего имущества

В ведомстве надеются выторговать за невостребованное имущество деньги и таким образом освежить и пополнить запасы Госрезерва.

В Министерстве экономики Украины приняли решение избавиться от невостребованного имущества, которое у них хранится и срок хранения которого истек. Его планируют реализовать на конкурсной основе. Соответствующее решение Правительство приняло на заседании 7 ноября 2023 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в перечень невостребованного имущества, которое хотят распродать, попали шапки-ушанки для военных, которые шились в 2000-х годах, но с 2017-го года стали не соответствовать новым требованиям Минобороны.

Также реализации подлежит зерно урожаев 2007-2018 годов, которое хранится в Госрезерве и исчерпало все сроки годности для хранения.

Кроме этого, будет реализовано на конкурсной основе невостребованное моторное масло М-63/10D, срок хранения которого также завершается.

"Реализация невостребованного имущества, срок хранения которого закончился, позволит государству сэкономить средства, которые сегодня тратятся на его хранение. Фактически, имущества, которое оказалось ненужным заказчикам даже в условиях войны. Зато поступления от продажи позволят нам освежить и пополнить запасы Госрезерва. Будут приобретены материальные ценности из актуальной номенклатуры, которая соответствует требованиям современности, потребностям государства и заказчиков", — отметил заместитель Министра экономики Игорь Фоменко.

Продажа материальных ценностей государственного материального резерва будет проводиться на электронном аукционе в электронной торговой системе.

Напомним, что 9 августа Верховная Рада поддержала инициативу по реформе Госрезерва. Новые изменения, как считают в Минэкономики, позволят избавиться от "советских рудиментов" и сделать из Госматрезерва "гаранта безопасности украинцев во времена кризисов".