Работа для украинцев в ЕС. Как работодатели нанимают беженцев и будет ли больше вакансий

Европейские работодатели иногда отмечают в своих вакансиях готовность нанимать украинцев, но количество таких предложений не превышает 4% от общего по Европе. Неудивительно, что многих украинцев часто интересует, по каким признакам можно понять, что предлагается работа именно для них. Однако эксперты советуют так вопрос не задавать и прежде всего определиться с собственной карьерной стратегией.

Обычно украинцам в Европе предлагают простую неквалифицированную работу с достаточно низкой зарплатой, потому что без знания местного языка и подтвержденной квалификации трудно рассчитывать на что-то большее. Большинство вакансий, которые открыты сейчас, преимущественно для "синих воротничков". Это работа для водителей различных категорий, кладовщиков, продавцов, работников склада, рабочих на производство, помощников повара. Однако, говорят эксперты, теоретически украинцы могут трудоустроиться в любой отрасли и на любом предприятии: никто в Европе не создает "простые" места работы специально для беженцев. Проблема в том, что у граждан Украины в Европе всегда была кратковременная стратегия зарабатывания денег — заработать как можно больше за ограниченное время.

Операция "миграция": украинцы едут дальше на запад

Польша сейчас испытывает значительный дефицит кадров, а чаще всего работодатели сталкиваются с проблемами поиска работников на простую физическую работу. Об этом информирует Миграционная платформа EWL. По словам директора по рекрутингу EWL Марьяны Семенюк, уже начался высокий сезон производства, на рынке очень много предложений, однако заполнить рабочие места сложно.

Чаще всего европейские работодатели сталкиваются с проблемами поиска работников на простую физическую работу

Среди причин недобора кадров эксперты называют запрет выезда украинских мужчин за границу и упрощенный доступ граждан Украины к рынкам труда других стран ЕС. В последнее время украинцы охотно пользуются всеми возможностями трудоустройства в Европе, выезжая в Германию, Нидерланды и т.д. По данным исследования EWL и Центра Восточноевропейских исследований Варшавского университета, с августа 2022 года из Польши выехало 350 тыс. человек, зато количество зарегистрированных граждан Украины в Германии выросло на 410 тыс.

С августа 2022 года из Польши выехало 350 тыс. человек, зато количество зарегистрированных граждан Украины в Германии выросло на 410 тыс.

Исследователи EWL выяснили, что на решение беженцев выбрать Германию больше всего влияет социальный фактор — наличие друзей и знакомых в Германии (43%). В тройку важнейших факторов также вошли привлекательные социальные выплаты и возможность накопления больших сбережений.

У большинства украинцев, которые вынужденно находятся в Германии из-за полномасштабного вторжения, после оплаты всех расходов, связанных с пребыванием в стране, остается 494 евро в месяц. 38% респондентов утверждают, что у них остается более 500 евро, 28% респондентов — 300 до 500 евро, почти у каждого пятого — от 100 до 300 евро. 15% удается сэкономить до 100 евро, зато у 13% респондентов остается более 1000 евро.

На решение беженцев выбрать Германию влияют три основных фактора: наличие друзей и знакомых в Германии, привлекательные социальные выплаты и возможность накопления больших сбережений

Аналогичный опрос в Польше показал, что у 59% граждан Украины после оплаты всех расходов на проживание в Польше остается значительно меньше — около 111 евро. "Возможность больше заработать и сэкономить побуждают украинцев переезжать из Польши в Германию. Также Германия в топе заинтересованности работой среди украинцев, которые находятся в Украине и ищут возможностей заработать за рубежом", — отметил директор по международному рекрутингу EWL Марцин Колодзейчик.

Нехватка кадров: кого ищут польские предприятия

Несмотря на активную миграцию украинских беженцев внутри Европы, по данным международного сайта по поиску работы Jooble, наиболее заинтересованы нанимать работников из Украины именно польские работодатели. Соседняя страна по-прежнему является лидером по количеству вакансий: в третьем квартале их было около 5300. Среднемесячная зарплата, которую предлагают, составляет около 7000 злотых (1570 евро), хотя, например, водители-украинцы могут рассчитывать на зарплату 9-12 тыс. злотых (2-2,5 тыс. евро). Традиционно, больше всего работы и, соответственно, самые высокие зарплаты, предлагают компании в крупных городах: Кракове, Вроцлаве, Варшаве, Познани.

В Польше наблюдается и самый высокий уровень занятости украинских беженцев — 65%. Об этом свидетельствуют данные отчета Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Также в пятерку стран с наибольшей долей трудоустроенных беженцев трудоспособного возраста вошли Великобритания (61%), Швеция (56%), Литва (53%), Чехия (51%).

По данным EWL, много предложений работы в Польше предлагают в сфере логистики: в связи с приближением рождественских праздников открыто много вакансий по упаковке и сортировке товаров. Также работодатели приглашают на простую физическую работу на предприятия электроники, пищевой и перерабатывающей промышленности. Минимальная ставка — 21-23 злотых брутто в час (4,70-5,15 евро). В месяц можно заработать — 4-4,5 тыс. злотых на руки (около 900-1000 евро).

Большинство вакансий для украинцев в Европе — преимущественно для "синих воротничков". Ц Фото: Getty Images

С октября до конца декабря 2023 года треть компаний планируют увеличить занятость, свидетельствуют данные Польского агентства развития предпринимательства (PARP). Поскольку уровень безработицы в Польше является одним из самых низких в Европе и составляет 5%, можно прийти к выводу, что польские работодатели и в дальнейшем будут сталкиваться с проблемой недобора и поиска работников. "Сейчас кадровая нехватка является одной из основных проблем для развития польских предприятий", — отметила Марьяна Семенюк.

Вакансии в Европе: от швеи до маркетолога

По данным Jooble, работников из Украины часто ищут работодатели из Германии, Италии, Венгрии, Румынии, Австрии. Большинство вакансий — преимущественно для "синих воротничков". Это работа для водителей различных категорий, кладовщиков, продавцов, работников склада, рабочих на производство, помощников повара. Есть также вакансии для более квалифицированного персонала, например, механиков, бухгалтеров, электриков, но таких предложений меньше. На уровень зарплаты влияют знания языка, график работы и т.д.

В ресторанах почти всегда есть вакансии помощников поваров Фото: УНИАН

Аналитик Jooble Виктория Новосад отмечает традиционный ежегодный рост количества вакансий в связи с приближением новогодних праздников: европейские работодатели нуждаются в дополнительной рабочей силе и начинают активно искать кладовщиков, водителей доставки, продавцов-консультантов.

Со стороны соискателей работы такое предложение от работодателей быстро удовлетворяется: поиски сезонной подработки и подработки для студентов, по данным Jooble, выросли на 20% месяц к месяцу.

А в третьем квартале этого года наибольший интерес со стороны соискателей работы из Украины был направлен на работу в таких странах Европы:

Польша: 48 тыс. поисковых запросов

Германия: 21 тыс.

Чешская Республика: 20 тыс.

Великобритания: 18 тыс.

Венгрия: 17 тыс.

Бельгия: 9 тыс.

Франция: 6 тыс.

Испания: 6 тыс.

Нидерланды: 4 тыс.

Запросы кандидатов достаточно разнообразны — от работы водителем или швеей до разработчика в IT и маркетолога.

Кратковременная стратегия зарабатывания денег: как можно больше за ограниченное время

Эксперты говорят: демографический кризис вообще и кризис нехватки рабочих рук в частности характерен для всей Европы. "Например, в Германии не хватает рабочих в сферах машиностроения, станкостроения, фармакологии, то есть местные предприятия нуждаются в высококвалифицированных специалистах, которые могли бы работать на современном оборудовании. Трудовые мигранты, как правило, соответствующих востребованных квалификаций не имеют, поэтому устраиваются на простую низкоквалифицированную работу", — отметил в комментарии Фокусу президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Приближение новогодних праздников означает, что европейские работодатели будут нуждаться в дополнительной рабочей силе

Анализ вакансий международного сайта по поиску работы Jooble показывает, что европейские работодатели лишь иногда указывают в своих вакансиях информацию о готовности нанимать украинцев — количество таких вакансий не превышает 4% от общего по Европе. Неудивительно, что многих украинцев часто интересует, по каким признакам можно понять, что предлагается работа именно для них.

Большинство трудовых мигрантов не имеют ни подтвержденной специальности, ни соответствующих знаний и навыков, не знают местный язык. Поэтому они соглашаются на более простую работу с низкой оплатой

Василий Воскобойник отмечает: так ставить вопрос нельзя, потому что теоретически украинцы могут трудоустроиться в любой отрасли и на любом предприятии. Определенные вакансии рассчитаны или на высокую, или на низкую квалификацию, и никто в Европе не будет создавать простые места работы специально для украинцев.

"Другой вопрос, что большинство трудовых мигрантов не имеют ни подтвержденной специальности, ни соответствующих знаний и навыков, не знают местный язык. Поэтому они соглашаются на более простую работу с низкой оплатой, на которую не соглашается местное население. Более того: у украинских заробитчан всегда была кратковременная стратегия зарабатывания денег — заработать как можно больше за ограниченное время", — говорит Воскобойник.

Также популярный вопрос, с которым сегодня сталкивается подавляющее большинство украинских беженцев: учить ли местный язык? Эксперт по трудоустройству говорит, что это опять-таки зависит от стратегии работы и зарабатывания денег. Если человек хочет приступить к работе здесь и сейчас, он не будет тратить время и силы на обучение. Это будет неквалифицированная работа, платить за нее будут значительно меньше, однако многих это устраивает. Если же горизонт планирования более длительный, человек нацелен остаться надолго, развиваться, хорошо зарабатывать, то без местного языка не обойтись.