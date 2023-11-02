В Германии упростят трудоустройство беженцев: что изменится для украинцев

В Германии готовят важные изменения для все мигрантов, которые сейчас находятся в стране. Нововведения коснутся и украинцев, которые прибыли в страну из-за полномасштабной войны с Россией.

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В Германии начнут действовать новые упрощенные процедуры для трудоустройства беженцев. Правительство страны уже подготовило изменения, с помощью которых интеграция беженцев на немецкий рынок труда, в том числе и граждан Украины, будет происходить намного быстрее. Об этом сообщает издание DW.

Что изменится?

Так, иностранцам, которые просят о международной защите или имеют отсроченную депортацию, обеспечат облегченный доступ к рынку труда. Например, запрет на работу для людей в пунктах приема мигрантов будет действовать шесть месяцев, вместо девяти.

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"Предполагается, что лицам, которым отсрочили депортацию из Германии, будут предоставлять разрешение на трудоустройство. Кроме того, запрет на работу для беженцев, находящихся в пунктах первоначального приема мигрантов, должны отменить через шесть месяцев, а не через девять", — сказано в публикации.

Что касается наших соотечественников, которые приехали в Германию из-за полномасштабной войны, то власти хотят ослабить для них требования по знанию немецкого языка. Также людям предложат пройти дополнительное обучение.

Как пишут журналисты, более 196 тысяч украинских беженцев, находящихся сейчас в стране, уже нашли себе работу, но 42 тысячи из них трудоустроены на работах, не предполагающих уплату взносов на социальное страхование.

Отметим, что в конце сентября СМИ сообщали, что Германия планирует сократить объем федеральной помощи, которую получают земли на интеграцию беженцев. Все из-за нарастающей инфляции после многих лет больших расходов. В частности, в 2024 году регионы получат от Берлина максимум 1,7 миллиарда евро, тогда как в 2023 году эта цифра была на уровне 3,75 миллиарда евро.

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Также напомним, в сентябре Миграционная служба Украины просила правительства других государств не интегрировать беженцев из Украины. Так, за рубежом находится около 8 миллионов беженцев, часть из которых может не захотеть возвращаться на Родину.

Еще Фокус рассказывал, что в некоторых странах Евросоюза нетрудоустроенным украинцам предлагают возвращаться домой. Например, в Норвегии гражданам с коллективной защитой, которые рассматривают возможность переехать назад в Украину, обещают выплатить 1,5 тысячи евро.