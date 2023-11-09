Найти валютный доход: как трудоустраиваются украинцы в ЕС и сколько им платят

Европейские работодатели нуждаются в новых сотрудниках, однако эти вакансии не всегда устраивают украинских кандидатов. Фокус разбирался, как искать работу в Европе и на что в первую очередь обращать внимание.

Польша испытывает значительный дефицит кадров, а чаще всего работодатели сталкиваются с проблемами поиска работников на простую физическую работу. Высокий сезон производства уже начался, на рынке очень много предложений, однако заполнить рабочие места компаниям сложно. Об этом пишет Фокус в своем новом материале "Работа для украинцев в ЕС. Как работодатели нанимают беженцев и будет ли больше предложений".

Среди причин кадрового голода в Польше эксперты называют запрет выезда украинских мужчин за границу и упрощенный доступ граждан Украины к рынкам труда других стран ЕС. В последнее время украинцы охотно пользуются всеми возможностями трудоустройства в Европе, выезжая, прежде всего, в Германию. Среди причин эксперты называют привлекательные социальные выплаты и более высокие зарплаты, что позволяет накапливать сбережения.

Несмотря на активную миграцию украинских беженцев внутри Европы, по данным международного сайта по поиску работы Jooble, наиболее заинтересованы нанимать работников из Украины работодатели из Польши. Соседняя страна по-прежнему является лидером по количеству вакансий: в третьем квартале их было около 5300. Среднемесячная зарплата, которую предлагают, составляет около 7000 злотых (1570 евро), хотя, например, водители-украинцы могут рассчитывать на зарплату 9-12 тыс. злотых (2-2,5 тыс. евро).

Для высокооплачиваемой работы в Германии украинским мигрантам не хватает квалификации и знания немецкого Фото: electrowelder.ru

По данным Миграционной платформы EWL, много предложений работы в Польше предлагают в сфере логистики: в связи с приближением рождественских праздников открыто много вакансий по упаковке и сортировке товаров. Также работодатели приглашают на простую физическую работу на предприятия электроники, пищевой и перерабатывающей промышленности. Минимальная ставка — 21-23 злотых брутто в час (4,70-5,15 евро). В месяц можно получить 4-4,5 тыс злотых на руки (около 900-1000 евро).

В Германии средний заработок украинских беженцев, работающих полный рабочий день, составляет 2550 евро

Зато в Германии средний заработок украинских беженцев, которые работают полный рабочий день, составляет 2550 евро. По статистике средняя зарплата по стране составляет почти 4 тыс. евро, однако без знания немецкого получать такие доходы сложно.

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в комментарии Фокусу рассказал, что для поиска работы в Европе, как и в Украине, можно использовать три основных направления:

обращение в местные службы занятости или джоб-центры;

объявления в соцсетях, СМИ, на досках объявлений;

обращение в местные агентства, занимающиеся трудоустройством.

При этом, говорит эксперт, важно помнить две вещи.

Во-первых, соискатель не должен платить за информацию о вакансии. В Европе, как и в Украине, получать деньги с соискателей за трудоустройство запрещено на законодательном уровне. "Если вам предложили заплатить деньги за устройство на работу, в 99% случаев это мошенники, а остальные — так называемые "серые компании", работающие на грани закона ", — отметил Воскобойник.

", — отметил Воскобойник. Во-вторых, говорит эксперт, ни в коем случае нельзя устраиваться на работу нелегально. Если работодатель предлагает трудоустройство без официального оформления, это означает, что он не собирается создавать достойные условия труда, не отвечает за соцзащиту и безопасность на рабочем месте. Поэтому, например, в случае болезни или производственной травмы работнику придется рассчитывать исключительно на собственные силы. По мнению эксперта, согласие на такие условия несет угрозу не только здоровью, а даже жизни сотрудника.

Если работодатель предлагает трудоустройство без официального оформления, это означает, что он не отвечает за безопасность на рабочем месте

Напомним, что в ближайшее время в Германии начнут действовать новые упрощенные процедуры для трудоустройства беженцев. Правительство страны уже подготовило изменения, с помощью которых интеграция беженцев на немецкий рынок труда, в том числе и граждан Украины, будет происходить гораздо быстрее.

Как ранее писал Фокус, несмотря на то, что Европейский Совет продлил временную защиту для украинцев до 4 марта 2025 года, многие европейские страны планируют уменьшить выплаты беженцам, чтобы стимулировать их работать.