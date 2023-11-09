С меньшим дефицитом, но с большими расходами: каким будет принятый ВР бюджет на 2024 год

Доходы бюджета Украины будут на уровне 1,768 триллиона гривен, а расходы достигнут показателя в 3,35 триллиона. То есть госбюджет 2024 будет с дефицитом в 1,57 триллиона гривен.

В четверг, 9 ноября 2023 года, Верховная Рада во время своего очередного заседания приняла в целом проект закона "О государственном бюджете Украины на 2024 год". За соответствующий законопроект №10000 проголосовали 276 народных депутатов, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

В проекте документа сказано, что доходы бюджета Украины будут на уровне 1,768 трилиона гривен, а расходы достигнут показателя в 3,35 триллиона. То есть госбюджет 2024 будет с дефицитом в 1,57 триллиона гривен.

Тем временем председатель комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Пидласа объяснила Фокусу, что приоритеты государственного бюджета не изменятся, пока продолжается война с Россией.

"Ко второму чтению в бюджете сохраняется принцип: каждая украинская гривна — на победу. Следовательно, в 2024 году все доходы Дорожного фонда будут направлять не на дороги, а на ВСУ и Нацгвардию, а восстановление будет финансироваться из донорских средств", — рассказала она.

Бюджет-2024: главные статьи расходов

С учетом продолжающейся войны сектору обороны, как и в 2023 году, снова уделят особое внимание. Также не забудут и об социальной сфере. Так, на безопасность и оборону выделят 1,69 триллиона гривен. В то же время расходы на социальную защиту лиц с инвалидностью решили увеличить на 573,9 миллиона гривен. Эти деньги пойдут на протезирование и ортезирование военным, которые остались без конечной во время боевых действий.

Сразу 337,7 миллиона гривен в государственном бюджете учли для создания современной клинической базы для лечения онкологических заболеваний. Еще были увеличены траты на утилизацию твердого ракетного топлива — на 376 млн гривен, а 500 миллионов гривен добавили к выплатам академических стипендий студентам (курсантам), аспирантам, докторантам учреждений профессионального предвысшего и высшего образования, на это планируют направить всего 5,2 миллиарда гривен. Увеличена и образовательная субвенция на выплаты заработной платы учителям на 275,3 миллиона гривен — до 103,2 миллиарда.

Также предусмотрено, что на более чем 400 миллионов гривен снизятся расходы в 2024 году на Бюро экономической безопасности Украины. При этом 357 миллиона гривен добавили Государственному космическому агентству, а на 242 дополнительных миллиона может рассчитывать АМКУ. Тем временем бюджет Министерства экономики будет увеличен еще на шесть миллионов гривен.

Напомним, Фокус уже рассказывал, что согласно государственному бюджету-2024, расходы в следующем году будут примерно на том уже уровне, что и в 2023-м. Также напомним, что Верховная Рада разрешила перераспределить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) от зарплат военнослужащих с местных бюджетов в государственный.