Украинцы будут получать третью платежку за газ: за что придется платить

В 2015 году в Украине начали вводить цивилизованный рынок природного газа. Ряд реформ направлен на то, чтобы отделить функции распределения и поставки газа.

В Украине появится третья платежка за газ. Об этом сообщает Газправда.

Если раньше украинцы получали два счета (за сам газ и его доставку), то теперь будут платить еще и за содержание внутридомовых сетей. Впрочем, перед этим нужно заключить соглашение с сертифицированной организацией, например, облгазом. Ее можно выбрать. После этого вам будут поступать уже три платежки за газ.

"Действующее законодательство содержит оговорку, что в случае необеспечения технического обслуживания и текущего ремонта внутридомовых газовых сетей в доме распределение природного газа прекращается. Однако до завершения окончательного реформирования нормативно-правовой базы в этой сфере прекращение газоснабжения облгазами исключительно из-за незаключения договоров на ТО может считаться манипулятивным и является нарушением прав его жителей", — пишет Газправда.

Еще в 2015 в Украине начали вводить цивилизованный рынок природного газа. За год до этого правительство зафиксировало эту цель в Соглашении об ассоциации с ЕС. Поэтому на рынке природного газа постепенно происходят определенные реформы. Одна из них — отделить функции распределения и поставки газа. Теперь отдельно будет уделяться внимание обслуживанию домов.

Фото: Анна Кудрик (коллаж)

В многоквартирных домах до начала отопительного сезона и после него (раз в полгода) будет осуществляться проверка на герметичность соединений газопроводов и газового оборудования приборным методом или мыльной эмульсией с устранением выявленных утечек газа.

А раз в год газовое оборудование будут осматривать визуально. В случае выявления неисправностей, их будут ликвидировать.

Напомним, как украинцы могут сэкономить при оплате газа, используя льготу.

Также Фокус писал об особенностях коммунальных платежек на Западе.