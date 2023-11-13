"Качели" на рынке продолжаются: почему цены на нефть резко упали

За последние три недели нефть марки Brent потеряла 12% своей стоимости из-за конфликта на Ближнем Востоке и опасения трейдеров из-за перебоев в поставках сырья.

Цены на нефть на мировом рынке продолжают снижаться. Так, стоимость январских фьючерсов на сорт эталонной марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на утро, 13 ноября зафиксирована на показателе в 80,61 долларов за баррель, сообщает издание Enkorr.

Тем временем фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,79 долларов — до 76,38 долларов за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на почти на 2 доллара — до 77,17 долларов за баррель.

Как отмечается в публикации, нефть дешевеет, поскольку трейдеры ждут появления прогнозов относительно перспектив спроса на "черное золото" от ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).

"Ежемесячный отчет ОПЕК по нефтяному рынку должен быть опубликован 13 ноября, а МЭА — 14 ноября", – сказано в сообщении.

При этом, как добавляют журналисты, за последние три недели нефть марки Brent подешевела сразу на 12% от стоимости на фоне сигналов из Китая, США и Европы, а также снижения премии за риск, которая закладывалась трейдерами в цену из-за конфликта на Ближнем Востоке. Но война между Израилем и Палестиной не повлияла на поставки нефти, чего так опасались трейдеры.

В то же время ситуация на нефтяном рынке может кардинально изменится, если появится недостаток в предложении. Тогда "настроение" трейдеров ухудшится на фоне геополитической неопределенности.

Россия и Саудовская Аравия сокращают добычу нефти: в чем причина

6 ноября, две страны объявили, что продолжат политику по добровольному сокращению добычи нефти. Этого плана государства собираются придерживаться как минимум до конца 2023 года.

Эксперты считают, что поскольку Россия и Саудовская Аравия являются крупнейшими ведущими экспортерами "черного золота", то их действия сохранит ограниченное предложение, поскольку опасения по поводу спроса и экономического роста продолжают оказывать давление на рынки сырой нефти.

"Это дополнительное добровольное сокращение призвано усилить меры предосторожности, предпринимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков", — сообщал Reuters со ссылкой на один из источников заявления.

Напомним, что в G7 отказались разморозить активы РФ, пока агрессор не выплатит Украине нанесенный ей материальный ущерб. Также Фокус рассказывал, что несмотря на жесткие международные ограничения Россия все равно нашла способ, как зарабатывать серьезные деньги, продавая энергоресурсы.