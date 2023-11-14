Швейцария изменит правила трудоустройства беженцев: что изменится для украинцев

В Швейцарии придумали, как снизить нагрузку на сферу социального обеспечения из-за притока большого количества беженцев из Украины.

Правительство Швейцарии собирается упростить трудоустройство украинских беженцев. В планах — отказаться от выдачи обязательных разрешений на работу, которые оформляют местные власти. Об этом пишет Swissinfo.ch.

Так, отмечается, что с началом полномасштабной войны в Швейцарии действует специальная программа защиты украинцев "Статус S". По состоянию на конец октября 2023 года активный "S-статус" в Швейцарии был у почти 66 тысячи украинцев. У граждан с таким статусом есть право на трудоустройство, но проблема состоит в том, что каждому беженцу нужно получить специальное разрешение на работу.

В публикации сказано, что перед выдачей разрешений кантональная власть проверяет, как в трудовом договоре указана зарплата, не занижена ли она. Но некоторые политики считают, что процедуру получения разрешения на работу для украинцев с видом на жительство категории "S" лучше вовсе отменить.

"Украинцы от этого только выиграют, потому что именно необходимость ходить по инстанциям отталкивает многих от активного поиска работы. Кроме того, в такой ситуации работодатели станут в целом более привлекательными для беженцев, да и у властей будет меньше работы", – пояснила депутат федерального парламента Корина Гредиг.

Федеральный совет намерен в течение 2024 года удвоить долю украинских беженцев, имеющих постоянную работу – до 40%. Цель власти также состоит в том, чтобы беженцы в меньшей степени загружали систему социального обеспечения.

После того как изменения вступят в силу, украинцам в Швейцарии нужно будет только сообщать властям о факте своего трудоустройства. Ожидается, что нововведения появятся после того, как Национальный совет (большая палата парламента Швейцарии) одобрит все условия. Это может произойти через несколько недель.

К слову, недавно правительство Швейцарии решило финансово стимулировать украинских беженцев для возвращения на Родину. Так, после отмены временного статуса беженцам предоставят от шести до девяти месяцев на выезд со страны, а людям, которые решат вернуться со Швейцарии в Украину, выплатят от 1 до 4 тысяч евро.

Напомним, в сентябре Миграционная служба Украины просила правительства других государств не интегрировать беженцев из Украины. В частности, за рубежом находится около 8 млн беженцев, часть из которых может не захотеть возвращаться на Родину.

Добавим также, что в странах Европы по состоянию на 26 сентября 2023 года проживало почти 6 миллионов беженцев, которые выехали из Украины из-за войны.