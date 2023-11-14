Выплаты для ВПЛ некоторым украинцам решили не отменять: кто сможет получать помощь

За некоторым внутренними переселенцами хотят сохранить выплаты государственной помощи на проживание в размере двух и трех тысяч гривен.

Государственные выплаты вынужденно перемещенным лицам (ВПЛ), которые воспитывают несовершеннолетних детей в регионах, где из-за войны не работают детские садики, могут продлить. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как рассказала вице-премьер Ирина Верещук, женщины не могут выйти на работу из-за закрытых детсадов, поскольку детей не с кем оставить дома. и Поэтом многих украинок беспокоит вопрос, не отменят ли им государственные выплаты.

Как объяснили в ведомстве, речь идет о ежемесячной госпомощи на проживание, размер которой составляет 3 тысячи гривен гражданам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех остальных внутренне перемещенных лиц. Эти выплаты могут продлить еще на один шестимесячный период, если в семье есть:

дети с инвалидностью;

лица, которые ухаживают за лицом с инвалидностью;

лица пенсионного возраста;

лица, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет;

несовершеннолетние и малолетние дети, которые прибыли без сопровождения законного представителя;

если совокупный доход на одного члена семьи не превышает 4 прожиточных минимумов.

"В частности, я предлагаю продолжить такие выплаты семьям переселенцев с малолетними детьми в регионах, где не работают детские сады. Должны поддержать наших людей, которые попали в сложные жизненные обстоятельства в результате вооруженной агрессии", — подчеркнула Ирина Верещук.

Что изменилось для переселенцев с 1 ноября

Правительство внесло изменения в правила оформления выплат ВПЛ. Нововведения касается только тех людей, которые впервые обращаются за денежной помощью. Так, раньше для оформления выплат должен был обращаться в соответствующий орган каждый член семьи отдельно. Но с 1 ноября это может делать только один человек от всей семьи.

Напомним, что в августе правительство изменило период получения выплат на проживание ВПЛ — теперь их будут начислять чуть позже. Также Фокус рассказывал, как государство помогает переселенцам с поиском работы после вынужденного переезда.

Также напомним, что в Украине может увеличиться количество ВПЛ, которым будут выплачивать государственную помощь. Речь о гражданах, которые после полномасштабного вторжения РФ выехали за границу.