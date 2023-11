РФ заработала €550 млрд на продаже нефти и газа за время полномасштабной войны, — эксперты

По словам аналитиков, страны Евросоюза закупили российского ископаемого топлива более чем на 180 миллиардов евро. Также активным клиентом РФ является Китай.

Россия с момента начала полномасштабной войны против Украины смогла заработать 549 миллиардов евро от экспорта ископаемого топлива. Об этом говорится в исследовании Center for Research on Energy and Clean Air.

Сообщается, что несмотря на то, что импорт российских угля и нефти в страны ЕС уменьшилось почти в 2 раза с марта 2022 года, страны Евросоюза закупили российского ископаемого топлива более чем на 180 миллиардов евро.

По словам аналитиков, ЕС остается крупнейшим импортером, его объемы не значительно опережают те, что направлены в Китай.

В отчете говорится, что главными покупателями энергоресурсов в ЕС являются:

Германия (закупки на сумму в 28 миллиардов евро);

Нидерланды (закупки на 18 миллиардов евро);

Италия (закупки на 17 миллиардов евро).

После ЕС по величине покупателем является Китай. Он потратил более 143 миллиардов евро на российские энергоресурсы. Из них 107 миллиардов приходятся на нефть, 17 миллиардов на газ и 18 миллиардов на уголь.

Кроме того, энергоресурсы у РФ покупают Индия (64 миллиарда евро), Турция (53 миллиарда евро) и Южная Корея (14 миллиардов евро).

Ранее СМИ сообщали, что Пентагон закупал российскую нефть. По данным журналистов, маршрут поставок пролегал через нефтехранилище в Турции, что позволяло скрыть принадлежность нефти к России. Фактически право собственности на продукцию несколько раз переходило из рук в руки до того, как она попала в Грецию.