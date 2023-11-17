Сербия анонсировала участие своих строительных компаний в послевоенном восстановлении Украины

Министр строительства, транспорта и инфраструктуры Горан Весич считает, что Сербия имеет мощную механическую и строительную промышленность, инженерный потенциал, рабочую силу, механизацию, рекомендации и опыт.

Сербия готова помочь в послевоенном восстановлении Украины. В сервисе микроблогов Х Горан Весич, министр строительства, транспорта и инфраструктуры страны, сообщил подробности.

Он отметил, что принимал участие в сербско-украинском бизнес-форуме в Белграде. По его словам, Украину и украинский народ ждут дни восстановления и процветания.

"Сербия готова помочь", — пояснил он.

Весич отметил, что в сотрудничестве с партнерами из США была начата инициатива относительно потенциального участия сербских строительных компаний в соответствующих проектах, касающихся реконструкции Украины. По этому случаю он организовал встречу с сербскими строительными компаниями, которые изъявили желание принять участие в послевоенном восстановлении нашего государства.

Представитель сербского правительства назвал и преимущества, которые имеет экономика балканского государства. По его словам, механическая и строительная промышленность имеет инженерный потенциал, рабочую силу, механизацию, рекомендации и опыт, чтобы иметь возможность участвовать в очень сложных проектах, которые ждут Украину после войны.

Он поблагодарил украинских партнеров за поддержку в сохранении территориальной целостности и суверенитета Республики Сербия в отношении Косово и Метохии. Политик отметил, что Сербия и в дальнейшем будет уважать международное право и территориальную целостность Украины.

Напомним, в сентябре в Минэкономики назвали восстановление Украины одним из самых амбициозных проектов XXI века. В украинском правительстве отметили, восстановление Украины открывает много возможностей и перспектив для бизнеса, который будет двигателем регионального экономического роста.