Украинским пенсионерам выплатят до 1000 гривен: кто может получить прибавку

Сейчас размер выплат составляет 837 гривен, но после Нового года сумма должна вырасти.

Украинские пенсионеры могут оформить дополнительные выплаты, которые в 2024 году составят почти 1000 гривен. Такую возможность устанавливает постановление Кабмина №261, в котором разобрались журналисты газеты "На пенсии".

Пенсии в Украине — кто может получить прибавку

На доплаты могут рассчитывать пенсионеры, которые:

старше 80 лет;

проживают самостоятельно;

нуждаются в постоянном уходе по состоянию здоровья;

получают пенсию по возрасту.

Украинцы, которым выплачивают пенсию по инвалидности, претендовать на надбавку не могут. То, что состояние здоровья пенсионера нуждается в уходе, должны подтверждать медики.

Пенсии в Украине — какой размер доплаты

Надбавка выплачивается ежемесячно, и она составляет 40% от прожиточного минимума для лиц с утраченной трудоспособностью.

Сейчас этот минимум составляет 2093 гривны, но после 1 января он должен вырасти до 2361 гривны. То есть вместо 837 гривен пенсионеры смогут получать 944 гривны.

Пенсии в Украине — как оформить прибавку

Для оформления этой доплаты пенсионер должен предоставить:

заключение врачебной комиссии, подтверждающее необходимость постоянного постороннего ухода;

паспорт;

идентификационный номер;

выписку из Пенсионного фонда, подтверждающую отсутствие получения надбавки за уход за пенсией.

Напомним, из-за запланированного повышения прожиточного минимума в Украине вырастут выплаты. В частности, минимальная пенсия вместо 2093 гривен составит 2361 гривну.

Украинские пенсионеры могут оформить надбавки на детей и за стаж. Кроме того, украинцы могут получать доплаты за свой возраст.