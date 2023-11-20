Украинским пенсионерам выплатят до 1000 гривен: кто может получить прибавку
Сейчас размер выплат составляет 837 гривен, но после Нового года сумма должна вырасти.
Украинские пенсионеры могут оформить дополнительные выплаты, которые в 2024 году составят почти 1000 гривен. Такую возможность устанавливает постановление Кабмина №261, в котором разобрались журналисты газеты "На пенсии".
Пенсии в Украине — кто может получить прибавку
На доплаты могут рассчитывать пенсионеры, которые:
- старше 80 лет;
- проживают самостоятельно;
- нуждаются в постоянном уходе по состоянию здоровья;
- получают пенсию по возрасту.
Украинцы, которым выплачивают пенсию по инвалидности, претендовать на надбавку не могут. То, что состояние здоровья пенсионера нуждается в уходе, должны подтверждать медики.
Пенсии в Украине — какой размер доплаты
Надбавка выплачивается ежемесячно, и она составляет 40% от прожиточного минимума для лиц с утраченной трудоспособностью.
Сейчас этот минимум составляет 2093 гривны, но после 1 января он должен вырасти до 2361 гривны. То есть вместо 837 гривен пенсионеры смогут получать 944 гривны.
Пенсии в Украине — как оформить прибавку
Для оформления этой доплаты пенсионер должен предоставить:
- заключение врачебной комиссии, подтверждающее необходимость постоянного постороннего ухода;
- паспорт;
- идентификационный номер;
- выписку из Пенсионного фонда, подтверждающую отсутствие получения надбавки за уход за пенсией.
Напомним, из-за запланированного повышения прожиточного минимума в Украине вырастут выплаты. В частности, минимальная пенсия вместо 2093 гривен составит 2361 гривну.
Украинские пенсионеры могут оформить надбавки на детей и за стаж. Кроме того, украинцы могут получать доплаты за свой возраст.