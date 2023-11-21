Пенсии в Украине будут назначать по-новому: какой стаж нужно иметь в 2024 году

По расчетам Минсоцполитики, в 2028 году только половина украинцев будет иметь возможность выйти на пенсию в 60 лет, 5% выйдут на пенсию в 65 лет, остальные — в 63 года.

Уже в следующем году в Украине изменятся правила назначения пенсионных выплат. Выйти на пенсию в 60 лет в 2024-м смогут мужчины и женщины, которые имеют не менее 31 года страхового стажа. Если же он будет меньше, такую возможность получат в 63 или 65 лет. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

Пенсионный возраст и право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного лицом соответствующего страхового стажа.

До 2028-го минимальный стаж будут повышать на один год:

с 1 января 2024 года до 31 декабря 2024 года — не менее 31 года;

с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года — не менее 32 лет;

с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года — не менее 33 лет;

с 1 января 2027 года до 31 декабря 2027 года — не менее 34 лет;

начиная с 1 января 2028 года — не менее 35.

Если вы не соответствуете этим условиям, есть шанс выйти на пенсию в 63 года. Для этого нужно до своего 63-летия заработать стаж:

В 2023-м — от 20 до 30 лет;

2024-го — от 21 до 31 года;

2025-го — от 22 до 32 лет;

2026-го — от 23 до 33 лет;

2027-го — от 24 до 34 лет.

В 2028-м — от 25 до 35 лет.

Для того, чтобы получать пенсию в возрасте 65 лет, необходимо иметь по крайней мере 15 лет стажа. Однако, уже в 2028 году, по расчетам Минсоцполитики, только половина украинцев будет иметь возможность выйти на пенсию в 60 лет, 5% выйдут на пенсию в 65 лет, остальные — в 63 года.

Напомним, выплату пенсии могут приостановить, если гражданин Украины не пользуется своим банковским счетом на протяжении более чем 6 месяцев.

Также напомним, что некоторым украинским пенсионерам положена доплата к пенсии в размере 25% прожиточного минимума.