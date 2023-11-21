Выплаты ВПЛ: правительство меняет процедуру предоставления финансовой помощи

Кабмин Украины 21 ноября усовершенствовал порядок выплат вынужденным переселенцам. В Минреинтеграции рассказали, что теперь изменится для граждан.

В Украине введут изменения, которые коснутся выплат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В частности, как сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции с временно оккупированных территорий, в случае повторного перемещения в результате обязательной эвакуации после 1 августа 2023 года лица, которые ранее получали выплаты, смогут пользоваться финансовой помощью еще в течение полугода.

В ведомстве отмечают, что это условие касается только тех граждан, информация о которых есть в списках эвакуированных. Они утверждаются областными военными администрациями.

"Нам важно, чтобы люди чувствовали поддержку государства, что они не остались один на один со своими проблемами", — отметила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Также для переселенцев согласовали еще ряд изменений. Например:

в рамках изменений финансовая помощь ВПЛ будет назначаться на полгода. Переселенцы, которые некоторое время проживали за границей, могут обращаться за назначением выплат через 15 рабочих дней после возвращения в Украину. Это касается тех, кто оформляет выплаты впервые;

в случае повторного перемещения в результате обязательной эвакуации после 1 августа 2023 года лица, которые ранее получали выплаты, смогут получать помощь в течение еще 6 месяцев. Но при условии их включения в списки эвакуированных, которые утверждаются областными военными администрациями. А в случае эвакуации с помощью волонтеров или самостоятельно необходимо сообщить ОВА;

ВПЛ будут получать выплаты 3 месяца после даты завершения боевых действий (возможных боевых действий) или временной оккупации в населенных пунктах, из которых они переместились. Ранее выплаты прекращались на следующий месяц.

Также переселенцы трудоспособного возраста, которые пока не являются трудоустроенными, но получают помощь от государства, должны в течение трех месяцев со дня оформления выплат ВПЛ, поспособствовать своей занятости.

"Путем трудоустройства, регистрации в качестве физического лица-предпринимателя, подачи заявления для получения гранта на бизнес/ваучера на обучение и тому подобное. Или получить статус безработного, зарегистрировавшись в центре занятости", — отмечают в Минреинтеграции.

Напомним, ранее стало известно, что государство сохранит за некоторыми внутренними переселенцами выплаты на проживание. Речь о ВПЛ, которые занимаются воспитанием несовершеннолетних детей и живут в регионах, где не работают детские сады.

Также недавно Фокус рассказывал, как государство помогает переселенцам с поиском работы после вынужденного переезда.