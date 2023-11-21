Пенсии в Украине: как изменится размер страхового стажа для украинцев в 2024 году

В ближайшие несколько лет требования будут ужесточаться на 12 месяцев. В результате, в 2028 году украинцам необходимо будет отработать 35 лет, чтобы успеть уйти на заслуженный отдых в 60.

В 2024 году в Украине изменятся правила начисления пенсий. Если сейчас граждане могут выйти на заслуженный отдых в 60 лет имея за плечами 30-летний стаж, то с 1 января требования ужесточат. Об этом говорится на сайте Министерства социальной политики.

В соответствии со статьей 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсионный возраст и право на назначение выплат по возрасту назначается в зависимости от полученного страхового стажа.

Граждане могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет.

Если в 2023 году в 60 лет необходимо иметь 30 лет стажа, то в 2024 году требования усилят на 12 месяцев. В результате на пенсию смогут выйти только те, кто имеет не менее 31 года стажа. Остальным придется работать до 63 и 65 лет.

Подобное повышение требований будет длиться следующие четыре года, пока украинцам не потребуется минимум 35 лет стажа:

с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года — не менее 31 года;

с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года — не менее 32 лет;

с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года — не менее 33 лет;

с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года — не менее 34 лет;

с 1 января 2028 года — не менее 35 лет.

Если вдруг украинец не соответствует этим требованиям, тогда ест шанс выйти на заслуженный отдых в 63 года, но это при условии наличия необходимого стажа, который также будет меняться ежегодно ближайшие несколько лет:

с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года — от 21 до 31 года;

с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года — от 22 до 32 лет;

с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года — от 23 до 33 лет;

с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года — от 24 до 34 лет;

с 1 января 2028 года — от 25 до 35 лет.

В 65 лет гражданам необходимо иметь минимум 15 лет страхового стажа, чтобы уйти на пенсию по возрасту.

Ранее Фокус сообщал, как оформить пенсию в Украине, если не хватает стажа. По информации ПФУ, страховой стаж для назначения пенсии можно докупить как себе, так и третьим лицам, если информация о них есть в реестре соцстрахования.