"Готовы ликвидировать последствия": киевлян предупредили о возможных отключениях света

Синоптики прогнозируют мощные порывы ветра в украинской столице. В ДТЭК призвали граждан держаться подальше от линий электропередачи.

В Киеве возможны отключения света 23 и 24 ноября в связи со сложными погодными условиями, в частности сильными порывами ветра. Об этом говорится на странице "ДТЭК Киевские электросети" в Facebook.

Сообщается, что синоптики прогнозируют мокрый снег, с переходом в дождь и порывы ветра до 20 м/с. Это может привести к авариям в энергосети.

"Наши специалисты в усиленном режиме готовы ликвидировать последствия непогоды", — заявили в ДТЭК.

В компании также напомнили, что подобные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. В связи с этим граждан призвали в эти дни держаться подальше от линий электропередачи.

В ДТЭК предупредили о возможных отключениях света в Киеве Фото: Скриншот

Напомним, 22 ноября директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что отключения электроэнергии могут вернуться в Украину уже этой зимой даже без массированных атак со стороны России. Он подчеркнул, что причиной могут стать погодные условия.

В НЭК "Укрэнерго" 23 ноября сообщили, что ситуация в украинской энергосистеме остается сложной, поскольку население нарастило потребление электроэнергии из-за существенного похолодания. Энергетики призвали украинцев реже пользоваться мощными электроприборами.