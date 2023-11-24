Трудоустроить переселенцев: какие шаги власти помогут повысить платежеспособность ВПЛ

"Имущественные" критерии, которые ввело правительство для продолжения выплат внутренним переселенцам, несовершенны, говорят опрошенные Фокусом специалисты. По их мнению, власти должны больше внимания уделить трудоустройству ВПЛ.

С 1 сентября 2023 года выплата помощи внутренне перемещенным лицам была прекращена, если не были соблюдены определенные критерии. В частности, если было установлено, что на депозитном счете ВПЛ имеет более 100 тыс. грн. Об этом пишет Фокус в новой статье "В выплате отказано. Почему власть хочет изменить порядок предоставления помощи вынужденным переселенцам".

Однако подобные имущественные критерии — не показательны. "В условиях проблем с финансированием государственного бюджета, стараемся сократить количество лиц, которые будут нуждаться в социальных выплатах. Но по большому счету, 200 тысяч гривен — это небольшие средства, как и 100 тысяч. Например, 100 тысяч лежит на депозите под 15% годовых. Эти 15 тыс. гривен обеспечивают покрытие человеку на год? Вряд ли. Думаю, нужно "плясать" не от суммы депозита, а от дохода человека", — сказал Фокусу экономист Борис Кушнирук.

Правительству стоит ввести квоты для трудоустройства ВПЛ, говорят эксперты

По его мнению, система предоставления социальных пособий крайне плохо разработана. "Давно говорят о необходимости введения единого реестра социальной помощи, определения реального прожиточного минимума, в отличие от нынешнего, который не имеет никакого отношения к фактическому прожиточному минимуму. Если есть реестр, знаете, какой доход, то можете определить, кому какую помощь надо предоставить", — добавил он.

Впрочем, размер денежной помощи, который не менялся с начала большой войны, мизерный:

для лиц с инвалидностью и детей — 3000 гривен;

для других лиц — 2000 гривен.

Таким образом, семья из двух детей и двух взрослых получает около 10 тыс. грн. Также предусмотрена компенсация людям, которые приютили ВПЛ (кроме членов своей семьи) бесплатно. Владельцы жилья будут получать 900 гривен (вместо 450 грн) за каждого такого человека в месяц. При этом, эта компенсация не считается доходом для начисления субсидий.

Как правительство и общество могут помочь с трудоустройством ВПЛ

Требует улучшения и работа с трудоустройством ВПЛ. "В основном среди ВПЛ ограниченно трудоспособные люди — пожилые, имеющие проблемы со здоровьем. Однако есть те, кто может работать и надо способствовать их занятости", — отметил Фокусу эксперт по вопросам финансов Ярослав Жалило.

Общинам стоит рекомендовать переселенцам переезжать в регионы, где есть спрос на их специальности

Организация обустройства и трудоустройства ВПЛ лежит на общинах, однако и правительство может приложить больших усилий, в дополнение к тому, что делает Государственная служба занятости, убежден эксперт.

В стране нужно создать реестр, где консолидировать данные обо всех видах пособий, которые получает человек Фото: УНИАН

Чтобы помочь переселенцам стать финансово самостоятельными, по мнению Ярослава Жалило, нужно:

громадам — создать адекватный реестр ВПЛ с данными о том, кто эти люди, с какими специальностями;

сопоставлять их профили с потребностями на рынке труда в громаде и рекомендовать переезд в регионы, где в них есть потребность;

правительству — ввести квоты на трудоустройство ВПЛ.

Также громадам нужно обмениваться опытом по работе с ВПЛ. "Рассказывать, кто и как устраивает хабы для эвакуированных беженцев, помогает предпринимателям с релокацией, с открытием сервисных микропредприятий — чтобы способствовать людям, которые могут работать", — подытожил Жалило.

Напомним, правительство выдает денежную компенсацию расходов на оплату труда за каждое трудоустроенное лицо из ряда ВПЛ. Работодатель получает 6700 гривен ежемесячно в течение двух месяцев со дня трудоустройства лица.

Также Фокус писал, что Кабмин во время заседания 21 ноября внес изменения в постановления, которые обязывают трудоспособных переселенцев "поспособствовать своей занятости", если не имеют уважительных причин не работать. На это дается три месяца с даты назначения выплат.