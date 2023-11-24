Украинцам пересчитают зарплаты: когда ожидать и насколько вырастут выплаты

В Украине запланирован рост зарплат в 2024 году. Это может компенсировать подорожание за последние несколько лет и будет способствовать дальнейшему экономическому развитию страны.

В бюджете на 2024 год правительство предусмотрело, что в среднем украинские работники будут получать 21 809 грн. Однако, если заработная плата достигнет такого уровня, даже с учетом инфляции реальная зарплата увеличится на 8,5%. Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

По словам руководительницы направления рекрутинга и Executive search портала GRC.ua Натальи Слинько, крупные украинские работодатели и международные компании часто используют практику повышения зарплат на уровень инфляции или близкий к этому уровню.

В следующем году рост средней зарплаты частично объясняется повышением минималки. В январе 2024-го запланировано увеличение минимальной заработной платы до 7100 грн, а в апреле — до 8000 грн. Это будет значительный рост — около 20%.

Журналисты отметили, что после окончания войны против РФ и вступления Украины в ЕС вопрос уровня заработных плат станет одним из основных, ведь от того, какие доходы будут иметь граждане Украины будут зависеть масштабы трудовой миграции.

По мнению ученой Людмилы Черенько, традиционно конкурентным преимуществом была дешевая рабочая сила. Украинские инженеры зарабатывали гораздо меньше своих коллег в странах ЕС.

"Если мы решим перейти на новую экономическую модель, в основу которой не будет заложена низкая оплата труда, — а именно таким должен быть путь, если мы идем в ЕС, — мы должны делать первые шаги", — отметила Черенько.

Напомним, 7 ноября Фокус писал о том, как государство способствует трудоустройству украинцев. Государственная служба занятости предоставляет услуги по профессиональному обучению безработных. За январь — октябрь 2023 года ими воспользовалось почти 29 тыс. зарегистрированных безработных.