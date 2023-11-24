Три компании-перевозчики российской нефти из Греции исключены из списка "спонсоров войны", — НАПК

Компании ранее перевозили нефтепродукты РФ, что позволяло наполнять бюджет государства-террориста и финансировать российскую агрессию против украинского народа.

Три греческие компании-перевозчики Thenamaris Ships Management Inc., TMC Tankers LTD и Minerva Marine исключены из перечня международных спонсоров войны. Решение приняли после того, как компании прекратили транспортировку российской нефти. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Ведомство предоставило статус "спонсоров войны" пяти греческим компаниям, среди которых были и Minerva Marine, TMS Tankers и Thenamaris. Это произошло летом 2022 года. Организации транспортировали нефтепродукты и российскую нефть, что позволяло наполнять бюджет государства-террориста и финансировать российскую агрессию против украинского народа.

Глава НАПК Александр Новиков отметил, что Россия всегда использовала энергоносители как сбой. Особенно это касается нефти. Такие ресурсы позволяли влиять РФ на другие государства, несмотря на введенные санкционные механизмы. По его словам, речь идет не только о добропорядочности и ответственности таких компаний, но и возможность не попасть под санкции.

"В первую очередь, это ослабляет экономические возможности военной машины агрессора", — пояснил он.

В НАПК напомнили, что ранее уже было исключено из соответствующего списка мировую ирландскую Peninsula Petroleum Limited, которая поставляет топливо для судов. Специалисты готовы провести консультации относительно шагов, необходимых для исключения из перечня каждой отдельной компании.

Напомним, 21 ноября расследователи заявили, что России удается обходить санкции и получать важные детали для вертолетов Ми-8 из Чехии. Они попадают в РФ благодаря компаниям из Индии и Казахстана.