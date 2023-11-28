Сколько украинцы тратят в магазинах: НБУ вывел средний чек по картам

Нацбанк сообщил новости о ситуации с долей безналичных операций с карточками в Украине. Как отметили специалисты, она продолжает расти.

Безналичные расчеты украинцев находятся на высоком уровне и в дальнейшем растут. Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Такое заявление НБУ сделал на фоне статистики использования в течение III квартала 2023 года платежных карт, эмитированных банками Украины.

"Количество операций (безналичных и по получению наличных) с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, в Украине и за ее пределами в III квартале 2023 года составило 1 972,5 млн шт., а их сумма — 1 407,1 млрд грн. Из них безналичными были 1 844,6 млн операций на общую сумму 890,8 млрд грн", — пояснили в Нацбанке.

Операции украинцев с карточками — НБУ Фото: Нацбанк

Между тем средний чек при оплате картой в магазинах Украины составляет 309 гривен, по оплате товаров и услуг онлайн чуть больше — 504 гривен.

Как пояснили в НБУ, граждане все еще отдают предпочтение безналичным операциям с платежными карточками.

Анализ распределения безналичных операций по их видам — что показали результаты

Мониторинг специалистов свидетельствует, что в течение ІІІ квартала 2023 года больше всего осуществленных операций с использованием карт по сумме приходилось на расчеты в торговой сети — 47,0% на сумму 419,2 млрд гривен.

Переводы с карты на карту в ІIІ квартале 2023 года составляли треть по сумме (31,3%). Оплата товаров и услуг в интернете — 14,5%.

А единовременная средняя сумма за этот период составляла:

309 гривен, если оплату осуществляли в торговой сети (во II квартале этого года — 310 гривен);

1 854 гривен при переводе с карты на карту (во II квартале — 1 829 гривен);

по оплате товаров и услуг в сети интернет — 504 гривен (495 гривен).

Напомним, данные Госстата и Пенсионного фонда по средней зарплате украинцев 2023 года оказались разными. Госстат публикует показатели средней зарплаты штатных работников. А по информации ПФУ, за 2023 год средняя зарплата в Украине выросла на 8,4%. В сентябре 2022 года она составляла 13 387,48 гривен.

Тем временем Госслужба занятости предоставляет услуги по профессиональному обучению безработных. Об этом писал Фокус ранее. Учитывая внутреннюю экономическую ситуацию и мировые тенденции, переобучение будет становиться все популярнее.