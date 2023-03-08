IBOX не работает: Monobank назвал альтернативный способ пополнения карт без комиссии

Терминалы iBox прекратили работу в связи с решением Нацбанка отозвать лицензию в IBOX Bank. Совладелец Monobank Олег Гороховский объяснил, как пополнить платежные карты без комиссии.

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Благодаря терминальным сетям EasyPay и City24, а также через кассы банков-партнеров (Универсал Банк, Укргазбанк, А-Банк) есть возможность пополнить карту. Подробности 8 марта соучредитель финансового проекта в своем Telegram.

В сообщении он отметил, что показатели пополнения карт ежемесячно были чрезвычайно интенсивными. Сеть терминалов пополнения iBox ориентировочно принимала 12-15 млрд грн.

Олег Гороховский отметил, что финучреждение успешно справилось с этим вызовом. "План Б" специалисты организации реализовали через несколько часов и сумели наладить соответствующую работу.

"Мы сделали это за полдня", – отметил он.

Олег Гороховский призвал клиентов и дальше пользоваться услугами банковского учреждения. Он обратил внимание, что есть возможность пополнять карты не только благодаря платежным терминалам, но и через кассы Универсал Банка, А-Банка и Укргазбанка.

Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии в АО IBOX Bank. С 7 марта объявлена информация о ликвидации финучреждения.

Регулятор пояснил, что решение об отзыве лицензии принято из-за "систематического нарушения банком требований законодательства". Это касается норм по противодействию получению доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и т.п. Нацбанк подчеркнул, что каждый вкладчик банка получит от Фонда гарантирование вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада.

Ранее Фокус сообщал, что Monobank решил закрыть счета украинцев, проживающих в Крыму, ОРДЛО, РФ и Белоруссии. Решение касалось и клиентов Северной Кореи, Сирии и Эритреи.

Также сотрудники СБУ пришли с обысками в офисы IBOX Bank. По информации СМИ, обыски проводятся в рамках расследования возможного участия банка в отмывании денег игорного бизнеса.