IBOX не працює: Monobank назвав альтернативний спосіб поповнення карток без комісії

Термінали iBox припинили роботу у зв'язку рішенням Нацбанку відкликати ліцензію в IBOX Bank. Співвласник Monobank Олег Гороховський пояснив як поповнити платіжні картки без комісії.

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Завдяки термінальним мережам EasyPay та City24, а також через каси банків-партнерів (Універсал Банк, Укргазбанк, А-Банк) є можливість поповнити картку. Подробиці 8 березня співзасновник фінансового проєкту у своєму Telegram.

У дописі він зазначив, що показники поповнення карток щомісяця були надзвичайно інтенсивними. Мережа терміналів поповнення іВох орієнтовно приймала 12-15 млрд грн.

Олег Гороховський наголосив на тому, що фінустанова успішно впоралася з цим викликом. "План Б" фахівці організації реалізували за кілька годин та зуміли налагодити відповідну роботу.

"Ми зробили це за півдня", – зазначив він.

Олег Гороховський закликав клієнтів й надалі користуватися послугами банківської установи. Він звернув увагу, що є можливість поповнювати картки не тільки завдяки платіжним терміналам, але й через каси Універсал Банку, А-Банку та Укргазбанку.

Правління Національного банку України ухвалило рішення стосовно відкликання банківської ліцензії в АТ IBOX Bank. З 7 березня оголошена інформація щодо ліквідації фінустанови.

Регулятор пояснив, що рішення стосовно відкликання ліцензії ухвалене через "систематичне порушення банком вимог законодавства". Це стосується норм щодо протидії отриманню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму тощо. Нацбанк наголосив, що кожен вкладник банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування у повному розмірі вкладу.

Раніше Фокус повідомляв, що Monobank вирішив закрити рахунки українців, які проживають у Криму, ОРДЛО, РФ і Білорусі. Рішення стосувалося й клієнтів Північної Кореї, Сирії та Еритреї.

Також співробітники СБУ прийшли з обшуками в офіси IBOX Bank. За інформацією ЗМІ, обшуки проводять у рамках розслідування можливої участі банку у відмиванні грошей грального бізнесу.