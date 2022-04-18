Monobank вирішив закрити рахунки українців, які проживають у Криму, ОРДЛО, РФ і Білорусі

До переліку країн, де банк більше не надаватиме послуг клієнтам, увійшли також Північна Корея, Сирія й Еритрея.

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Відсьогодні, 18 квітня, український мобільний банк Monobank перестане обслуговувати рахунки клієнтів, які перебували до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну та досі не покинули такі країни та території як Росія, Білорусь, окупований Крим і ОРДЛО. Про це співзасновник фінансової установи Олег Гороховський написав у своєму телеграм-каналі в понеділок, 18 квітня.

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За словами Гороховського, будуть закриті рахунки клієнтів банку, які проживають у таких країнахіта регіонах:

РФ

Білорусь

Крим

ОРДЛО

Північна Корея

Сирія

Еритрея

"Загалом 11 251 особа. Рахунки цих людей будуть закриті. Їм рекомендовані картки платіжної системи "мир". Закликаю інші українські банки наслідувати наш приклад", — написав співзасновник банку.

Зазначимо, що Північна Корея, Сирія й Еритрея були в переліку країн, які не підтримали резолюцію Генеральної асамблеї ООН, у якій засуджувалась збройна агресія РФ проти України.

Раніше Фокус писав, що Національний банк України дозволив українським фінансовим установам обмежувати фінансові операції фізичних осіб на суму понад 400 тисяч гривень, якщо клієнт не має підтвердження джерела готівки.

Також ми повідомляли, що регулятор дозволив українським банкам продавати готівкову іноземну валюту населенню.