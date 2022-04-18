Monobank решил закрыть счета украинцев, проживающих в Крыму, ОРДЛО, РФ и Беларуси

В перечень стран, где банк больше не будет предоставлять услуги клиентам, вошли также Северная Корея, Сирия и Эритрея.

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С сегодняшнего дня, 18 апреля, украинский мобильный банк Monobank перестанет обслуживать счета клиентов, которые находились до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и до сих пор не покинули такие страны и территории, как Россия, Беларусь, оккупированный Крым и ОРДЛО. Об этом сооснователь финансового учреждения Олег Гороховский написал в своем телеграм-канале в понедельник, 18 апреля.

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По словам Гороховского, будут закрыты счета клиентов банка, проживающих в таких странах и регионах:

РФ

Беларусь

Крым

ОРДЛО

Северная Корея

Сирия

Эритрея

"В общей сложности 11 251 человек. Счета этих людей будут закрыты. Им рекомендованы карты платежной системы "мыр". Призываю другие украинские банки последовать нашему примеру", — написал сооснователь банка.

Отметим, что Северная Корея, Сирия и Эритрея были в перечне стран, которые не поддержали резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, в которой осуждалась вооруженная агрессия РФ против Украины.

Ранее Фокус писал, что Национальный банк Украины разрешил украинским финансовым учреждениям ограничивать финансовые операции физических лиц на сумму свыше 400 тысяч гривен, если клиент не имеет подтверждения источника наличных средств,

Также мы сообщали о том, что регулятор позволил украинским банкам продавать наличную иностранную валюту населению.