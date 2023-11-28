Позволит покрывать дефицит: Украина сможет импортировать больше электроэнергии

Украина получила большие технические возможности для импорта электроэнергии. Это позволит покрывать дефицит в энергосистеме, который может возникнуть в зимний период.

Украинская энергосистема полностью синхронизировалась с европейской энергосетью и получила возможность импортировать большие объемы электроэнергии. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ENTSO-E.

Отмечается, что НЭК "Укрэнерго" выполнил все технические требования, которые были необходимы для перевода Украины с временного режима на постоянную синхронизацию.

Как сообщают в Министерстве энергетики, с 1 декабря Украина будет иметь возможность импортировать больше электроэнергии из Европейского Союза. В частности, европейская сеть операторов ENTSO-E приняло решение об увеличении пропускной способности для импорта с 1,2 ГВт до 1,7 ГВт.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, это позволит получить украинской энергосистеме дополнительные 500 МВт зимой, которые будут покрывать возможный дефицит электроэнергии в зимний период.

Подключение к европейской энергосистеме: что известно

В 2017 году НЭК "Укрэнерго" подписал соглашение с европейской сетью операторов ENTSO-E о синхронизации энергосистем.

К этому шагу Украина готовилась еще с 2002 года, когда от украинской энергосистемы технически отделили и образовали Бурштынский энергоостров, в который входили Закарпатская и частично Львовская и Ивано-Франковская области. Он был отделен от общей энергосети Украины и присоединен к европейским электросетям.

В частности, до начала полномасштабного вторжения украинская энергосистема была присоединена к энергосистемам России и Беларуси. Однако в полночь 24 февраля Украина отсоединилась от этих энергосистем. Это было запланированное испытание энергосистемы, которое должно было длиться несколько дней, для дальнейшей возможности подключения к операторам передачи электроэнергии ENTSO-E.

Уже 16 марта прошлого года президент Владимир Зеленский сообщил об объединении с энергосистемой ЕС. Это позволило Украине, в частности, быть энергонезависимой.

Напомним, 22 ноября руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в Украине действуют ограничения в плане импорта электроэнергии. Причиной этому является то, что в Украине стоимость электроэнергии ниже, чем в ЕС. Поэтому из-за этого импортируется меньший объем электроэнергии, чем это разрешено возможностями.