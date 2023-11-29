Уран для АЭС Украины будет поставлять британская компания, — "Энергоатом"

"НАЭК "Энергоатом" и Британская Urenco подписали контракт о поставках обогащенного уранового продукта для украинских АЭС.

Британская Urenco будет поставлять "Энергоатому" обогащенный уран до 2035 года. Об этом сообщили президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин и главный исполнительный директор Urenco Борис Шухт во время подписания контракта.

По заявлению министра энергетики Украины Германа Галущенко, изготовление ядерного топлива, составляющей которого является уран, сверхважно для обеспечения национальной безопасности. Это должно стать очередным шагом на пути вытеснения России с мирового рынка в атомной отрасли.

"Энергоатом достиг новой важной стратегической договоренности с нашим надежным партнером компанией Urenco и будет иметь стабильные поставки обогащенного урана для производства ядерного топлива на десятилетия вперед. Мы сделали очередной шаг к обеспечению энергетической независимости нашей страны", — отметил президент НАЭК Петр Котин.

"Энергоатом" после отказа от российских ресурсов

После отказа от российского ядерного топлива единственным поставщиком топливных сборок для нужд атомных электростанций ГП "НАЭК "Энергоатом" стала компания Westinghouse Electric Sweden (Швеция). А поставщиком обогащенного урана, который используется для производства топлива Westinghouse, является британская компания Urenco Enrichment Company Ltd (Urenco).

В свою очередь директор Urenco Борис Шухт отметил, что с начала полномасштабной войны в Украине Urenco и в дальнейшем будет играть важную роль.

Срок контракта

Действие контрактов с Urenco на поставку ядерных материалов — обогащенного уранового продукта (ОУП) и гексафторида природного урана (UF6), заканчивается в 2025 году.

"Поэтому для "Энергоатома" было крайне важным продолжить долгосрочное сотрудничество, которое обеспечит стабильность поставок обогащенного урана для производства ядерного топлива на нужды АЭС Украины", — отметили в компании.

Согласно документу, Urenco будет поставлять Энергоатому обогащенный уран до 2035 года с возможностью пролонгации контракта до 2043 года.

26 литсопада специалисты МАГАТЭ заявляли о запуске реактивных снарядов, который осуществляет РФ с территории ЗАЭС. "Энергоатом" в очередной раз призвал международных союзников приложить усилия, чтобы вернуть ЗАЭС под контроль Киева.

17 ноября из-за нанесенного ущерба персоналу оккупантов возникла угроза сбоя в работе дизель-генераторов ЗАЭС.