Оккупанты атакуют Украину с территории ЗАЭС: Энергоатом сообщил об огневой позиции для РСЗО

Накануне специалисты МАГАТЭ слышали громкие звуки, которые могли быть результатом запуска реактивных снарядов. Энергоатом в очередной раз призывает международных союзников приложить усилия, чтобы вернуть ЗАЭС под контроль Киева.

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Армия России использует Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) как огневую позицию для расположения реактивных систем залпового огня (РСЗО) и обстрелов территории Украины. Об этом сообщает Государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

Эксперты Международного агентства по атомной энергии, которые находятся на Запорожской АЭС, в воскресенье, 26 ноября, услышали характерные звуки, похожие на вылет неуправляемых ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

"Хотя из-за облаков команда МАГАТЭ не заметила реактивных снарядов, характерный звук указывал на то, что они были выпущены из РСЗО неподалеку ЗАЭС", — пишет Энергоатом.

Как ранее заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, эти события в очередной раз ярко демонстрируют крайне хрупкую ситуацию с ядерной безопасностью и защищенностью на Запорожской атомной электростанции.

"Крупнейшая в Европе атомная электростанция, расположенная на линии фронта, продолжает сталкиваться со многими потенциальными угрозами в результате этой войны", — отметил он.

"Энергоатом" в очередной раз призывает международных союзников приложить усилия, чтобы вернуть ЗАЭС под контроль Киева, ведь "только так можно гарантировать безопасную работу крупнейшего в Европе ядерного объекта".

Ситуация на ЗАЭС: что известно

В воскресенье, 26 ноября, на Запорожской атомной электростанции эксперты МАГАТЭ услышали несколько громких звуков, которые, по предположению, могли быть результатом запуска ракет российскими вблизи станции. Однако из-за плохих погодных условий наблюдать за этими запусками не удалось.

17 ноября из-за нанесенного ущерба персоналу оккупантов возникла угроза сбоя в работе дизель-генераторов ЗАЭС. Это может привести к возникновению ядерного ЧП, отметили тогда энергетики Украины. Они подчеркнули, что российские захватчики продолжают нарушать технические стандарты в эксплуатации оборудования Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Сообщается, что эти нарушения преимущественно затрагивают энергоблоки № 2, 4 и 6 этой станции, как уточнили в госпредприятии.

Ранее, 28 сентября в организации Greenpeace критически отнеслись к действиям МАГАТЭ на оккупированной россиянами Запорожской АЭС. По мнению защитников окружающей среды, международные регулирующие органы не в состоянии контролировать безопасность на ЗАЭС.