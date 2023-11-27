"Ситуация хрупкая": МАГАТЭ слышали звуки запуска ракет из РСЗО вблизи ЗАЭС

По словам генерального директор организации Рафаэля Гросси, атомная электростанция продолжает сталкиваться со многими потенциальными угрозами в результате боевых действий оккупантов.

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В воскресенье, 26 ноября, на Запорожской атомной электростанции эксперты МАГАТЭ услышали несколько громких звуков, которые, по предположению, могли быть результатом запуска ракет российскими вблизи станции. Однако из-за плохих погодных условий наблюдать за этими запусками не удалось. Об этом рассказал генеральный директор организации Рафаэль Гросси в очередном отчете МАГАТЭ.

Отмечается, что эксперты МАГАТЭ заметили характерный звук, свидетельствующий о возможном использовании реактивной системы для массированного огневого воздействия.

"Это событие в очередной раз наглядно демонстрирует крайне хрупкую ситуацию с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС, которая продолжает сталкиваться со многими потенциальными угрозами в результате этой трагической войны", — сказал Гросси.

Кроме того, днем ЗАЭС потеряла связь с основной линией электропередач за пределами своей территории, что вынудило использовать резервное электропитание для обеспечения охлаждения реактора.

Фокус рассказывал 28 сентября, что в организации Greenpeace критически отнеслись к действиям МАГАТЭ на захваченной россиянами Запорожской АЭС. По мнению защитников окружающей среды, международные регулирующие органы не в состоянии контролировать безопасность на ЗАЭС.

Фокус также писал, что, по мнению министра энергетики Украины Германа Галущенко, Российская Федерация может создать условия, которые приведут к ядерному инциденту уже после деоккупации Запорожской АЭС.